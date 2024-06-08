TYT’de süre zorladı matematik kolaydı sosyal bilimler terletti

milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapıldı. Adaylara 4 testten toplam 120 soru soruldu ve 165 dakika süre verildi. Sınavda akıl yürütme, yorum yapma gibi beceriler gerektiren sorular soruldu. YKS'nin ikinci oturumu olan AYT ve YDT bugün yapılacak. Adaylar süre yetiştirmede zorlandı. Matematik soruları geçen yıllara göre kolayken, felsefe ve coğrafya testlerinden zor sorular çıktı. Uzmanlar "Soru içerikleri oldukça yoğundu. Bu durum süre kullanımını olumsuz etkiledi. Zaman yönetimi olan adaylar başarılı oldu." yorumunu yaptı. Bilfen Liseleri bölüm başkanları TYT sorularını SABAH'a şöyle değerlendirdi:Dili kullanma gücü ve analize bağlı sorular sorulmuş. Paragraf sorularında öğretici ve bilimsel metinlerden yararlanılmış.Son yılların sorularına göre daha rahat çözülebilir nitelikteydi. Temel bilgilerin sorgulandığı bir sınavdı. Geometri testi ise orta düzeyde sorulardan oluşmaktadır.Sorularda temel kavram bilgisi ve tarihin gerektirdiği temel bilgilere ve olaylar arası kronolojik dizine hâkim olma ölçülmüştür.Soruların biri zor, üçü kolay ve biri orta düzeydedir. Ortak sorular genel olarak metni anlama, yorumlama, sonuç çıkarma şeklinde olup biri bilgiyi ölçmeye yöneliktir. Paragrafların anlaşılmasının zor olduğunu söyleyebiliriz.Soruların kolay ve orta zorlukta olduğu görülmüştür. Genel olarak akıl yürütme ve kavram kullanabilme becerisini ölçmeye yöneliktirCoğrafya dersi programındaki kazanımlarla ilgili temel bilgilere hâkim olan, harita ve grafik okuma becerisini geliştirmiş olan öğrencilerin çözebileceği bir sınavdır.FİZİK: Bazı sorular gündelik yaşam deneyimleri ile yorumlanabilecek, geçmiş yıllarda çıkan sorularla benzer sorulardır.KİMYA: Kimya soruları, temel kimya bilgisine sahip, konulara hâkim olan öğrenciler için yapılabilir düzeydedir.Sorular temel bilgi ve kavrama düzeyinde, kazanımlara uygun hazırlanmış. Sınavda bu yıl da benzer görüntüler yaşandı. TYT'ye geç kalan bazı adayları polis ekipleri sınava yetiştirdi. Sınavı yine 1 dakikayla kaçıranlar oldu.YKS'nin ilk oturumuna giren adaylar kadar, aileler de heyecanlıydı. Evlatlarını sınava girecekleri merkezlere getiren aileler, evlatlarının başarılı olması için dualar etti. Öte yandan hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan hacı adayları YKS'ye giren öğrenciler için dua etti.