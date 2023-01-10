Üç aylar başlangıcı 2023 Diyanet takvimi ile sorgulanıyor! Mübarek üç aylar ne zaman başlıyor, hangi tarihte, kaç gün kaldı?

Üç aylar ne zaman başlıyor sorusu Diyanet dini günler takvimi ile araştırılıyor. Recep, Şaban, Ramazan aylarını kapsayan üç aylar başlangıcı Ocak ayı içerisinde idrak edilecek. İslam aleminin namaz, dua ve oruçla geçirdiği tarihlerin sonu Ramazan bayramı ile geliyor. Peki, üç aylar 2023 ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? İşte, detaylar…
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Recep ayıyla başlayan üç aylar 2023 yılında 23 Ocak Pazartesi günü başlayacak. Ardından 21 Şubat 2023'de Şaban ayı ve en son 23 Mart tarihinde Ramazan ayı başlayacak. Ramazan ayının 21 Nisan 2023 tarihinde son bulmasıyla birlikte üç aylar bitmiş olacak.
DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2023
Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi
Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe
Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma
Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi
Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe
Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi
Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba
Aşure günü – 28 Temmuz Cuma
Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı
2023 RAMAZAN NE ZAMAN?
Bu yıl Ramazan ayı 23 Mart 2023 tarihinde başlayacak. Yılın ilk Ramazan orucunu 23 Mart günü tutacak olan müminler bu yıl Ramazan Bayramı'nı 21 Nisan tarihinde idrak edecek.
ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ
İslâm dünyasında her yıl manevî bir iklimin hüküm sürdüğü ve ramazan bayramıyla sona eren üç aylar, müslümanlara dinî hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunmaktadır.
Üç ayların faziletine dair Hz. Peygamber'den nakledilen rivayetlerin yanı sıra dinî kültürde mübarek sayılıp kutlanan Regaib, Mi'rac, Berat ve Kadir gecelerinin bu aylarda yer alması üç aylara ayrı bir önem verilmesine, ibadet, dua, zikir ve hayırlı işlerle daha fazla meşgul olunarak dinî duyarlılığın daha yoğun olarak yaşanmasına zemin hazırlamıştır.