Haberler Yaşam Haberleri Üç aylar başlangıcı 2023 Diyanet takvimi ile sorgulanıyor! Mübarek üç aylar ne zaman başlıyor, hangi tarihte, kaç gün kaldı?
Giriş Tarihi: 10.1.2023 16:40 Son Güncelleme: 10.1.2023 16:40

Üç aylar başlangıcı 2023 Diyanet takvimi ile sorgulanıyor! Mübarek üç aylar ne zaman başlıyor, hangi tarihte, kaç gün kaldı?

Üç aylar başlangıcı 2023 Diyanet takvimi ile sorgulanıyor! Mübarek üç aylar ne zaman başlıyor, hangi tarihte, kaç gün kaldı?

Üç aylar ne zaman başlıyor sorusu Diyanet dini günler takvimi ile araştırılıyor. Recep, Şaban, Ramazan aylarını kapsayan üç aylar başlangıcı Ocak ayı içerisinde idrak edilecek. İslam aleminin namaz, dua ve oruçla geçirdiği tarihlerin sonu Ramazan bayramı ile geliyor. Peki, üç aylar 2023 ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? İşte, detaylar…

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Recep ayıyla başlayan üç aylar 2023 yılında 23 Ocak Pazartesi günü başlayacak. Ardından 21 Şubat 2023'de Şaban ayı ve en son 23 Mart tarihinde Ramazan ayı başlayacak. Ramazan ayının 21 Nisan 2023 tarihinde son bulmasıyla birlikte üç aylar bitmiş olacak.

DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2023

Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

2023 RAMAZAN NE ZAMAN?

Bu yıl Ramazan ayı 23 Mart 2023 tarihinde başlayacak. Yılın ilk Ramazan orucunu 23 Mart günü tutacak olan müminler bu yıl Ramazan Bayramı'nı 21 Nisan tarihinde idrak edecek.

ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ
İslâm dünyasında her yıl manevî bir iklimin hüküm sürdüğü ve ramazan bayramıyla sona eren üç aylar, müslümanlara dinî hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunmaktadır.

Üç ayların faziletine dair Hz. Peygamber'den nakledilen rivayetlerin yanı sıra dinî kültürde mübarek sayılıp kutlanan Regaib, Mi'rac, Berat ve Kadir gecelerinin bu aylarda yer alması üç aylara ayrı bir önem verilmesine, ibadet, dua, zikir ve hayırlı işlerle daha fazla meşgul olunarak dinî duyarlılığın daha yoğun olarak yaşanmasına zemin hazırlamıştır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Üç aylar başlangıcı 2023 Diyanet takvimi ile sorgulanıyor! Mübarek üç aylar ne zaman başlıyor, hangi tarihte, kaç gün kaldı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA