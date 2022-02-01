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Giriş Tarihi: 1.2.2022 10:06 Son Güncelleme: 1.2.2022 10:16

İslam aleminin heyecanla beklediği üç aylar yarın başlıyor

AA
İslam aleminin heyecanla beklediği üç aylar yarın başlıyor

Dünya üzerindeki tüm müslümanların her yıl heyecanla beklediği Recep, Şaban ve Ramazan ayını kapsayan mukaddes üç aylar yarın başlıyor. Regaip Kandili 3 Şubat'ta, Miraç Kandili 27 Şubat'ta, Berat Kandili 17 Mart'ta idrak edilecek. On bir ayın sultanı, huzur ve bereket ayı ramazan 2 Nisan'da başlayacak.

İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç aylar yarın başlayacak.

Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan ve yarın başlayacak üç aylar, bu yıl da dünyayı saran Kovid-19'un gölgesinde ihya edilecek.

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edildiği üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlerin daha çok yapılması tavsiye ediliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, recep ayının ikinci günü olan 3 Şubat Perşembe akşamı Regaip Kandili idrak edilecek.

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin 27 Şubat'ta ve "ramazanın müjdecisi" kabul edilen Berat Kandili'nin 17 Mart'ta idrak edilmesinin ardından on bir ayın sultanı, huzur ve bereket ayı ramazan 2 Nisan'da başlayacak.

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 27 Nisan'da idrak edilecek ve Müslümanlar 2 Mayıs'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.

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İslam aleminin heyecanla beklediği üç aylar yarın başlıyor
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