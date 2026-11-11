Üç aylar ne zaman başlıyor? 2026-2027 Recep, Şaban ve Ramazan aylarının tarihleri belli oldu!

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İslam aleminde rahmet ve bereket ayları olarak kabul edilen üç ayların başlangıç tarihi belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığının dini günler takvimine göre 2026-2027 üç ayları, 10 Aralık Perşembe günü recep ayının başlamasıyla idrak edilecek. Hicri takvimde önemli bir yere sahip olan bu dönem, şaban ayıyla devam edecek ve ramazan ayıyla tamamlanacak.

Üç ayların ilk gününün Regaip Kandili'ne denk gelmesi, bu yılın dini takvimindeki önemli ayrıntılardan biri olacak.