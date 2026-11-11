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Giriş Tarihi: 11.11.2026 09:22

Üç aylar ne zaman başlıyor? 2026-2027 Recep, Şaban ve Ramazan aylarının tarihleri belli oldu!

İslam aleminde rahmet, bereket ve ibadet ayları olarak kabul edilen üç ayların başlangıcı için Diyanet'in 2026-2027 dini günler takvimi belli oldu. Recep ayıyla başlayıp Şaban ile devam eden ve Ramazan'a uzanan bu dönemde kandil gecelerinin hangi tarihlere denk geldiği de araştırılıyor. Peki, üç aylar ne zaman başlıyor? İşte, merak edilen tarihler...

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Üç aylar ne zaman başlıyor? 2026-2027 Recep, Şaban ve Ramazan aylarının tarihleri belli oldu!
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Müslümanlar için dua, tövbe ve ibadetlerle değerlendirilen üç aylar, hicri takvimin recep ayıyla başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026-2027 dini günler takviminde üç ayların başlangıcını ve kandil gecelerinin tarihlerini duyurdu.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İslam aleminde rahmet ve bereket ayları olarak kabul edilen üç ayların başlangıç tarihi belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığının dini günler takvimine göre 2026-2027 üç ayları, 10 Aralık Perşembe günü recep ayının başlamasıyla idrak edilecek. Hicri takvimde önemli bir yere sahip olan bu dönem, şaban ayıyla devam edecek ve ramazan ayıyla tamamlanacak.

Üç ayların ilk gününün Regaip Kandili'ne denk gelmesi, bu yılın dini takvimindeki önemli ayrıntılardan biri olacak.

2026-2027 RECEP, ŞABAN VE RAMAZAN AYLARI HANGİ TARİHLERDE?

2026-2027 üç aylar takvimi şöyle:

Recep ayı başlangıcı: 10 Aralık 2026 Perşembe

Şaban ayı başlangıcı: 9 Ocak 2027 Cumartesi

Ramazan ayı başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi

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ÜÇ AYLARIN İLK KANDİLİ NE ZAMAN?

Recep ayının gelişiyle birlikte yılın önemli kandil gecelerinden biri de idrak edilecek. Diyanet takvimine göre Regaip Kandili, 10 Aralık 2026 Perşembe günü kutlanacak. Böylece üç ayların başlangıcıyla ilk kandil aynı tarihe denk geliyor.

2026-2027 KANDİL GECELERİ HANGİ TARİHLERDE?

2026-2027 dini günler takviminde kandil tarihleri şöyle:

Regaip Kandili: 10 Aralık 2026 Perşembe

Miraç Kandili: 4 Ocak 2027 Pazartesi

Berat Kandili: 22 Ocak 2027 Cuma

Kadir Gecesi: 5 Mart 2027 Cuma

ÜÇ AYLARDA ORUÇ TUTULUR MU, FARZ MI?

Recep ve şaban aylarında oruç tutmak isteyen Müslümanlar, sağlık durumları elverdiği sürece nafile oruç ibadetini yerine getirebiliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamasına göre bu iki ayın tamamını aralıksız oruçlu geçirmenin dini bir zorunluluğu bulunmuyor.

Ramazan ayında ise gerekli şartları taşıyan Müslümanlar için oruç tutmak farz kabul ediliyor.

2027 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

On bir ayın sultanı ramazan, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. İlk oruç için 7 Şubat Pazar gününü 8 Şubat Pazartesi'ye bağlayan gece sahura kalkılacak. Ramazanın başlamasıyla birlikte camilerde teravih namazları kılınacak, evlerde iftar hazırlıkları yapılacak.

2027 yılında ramazan ayı mart ayının ilk haftasında da devam edecek. Ramazan Bayramı ise 9 Mart 2027 Salı günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram, 11 Mart Perşembe günü sona erecek.

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