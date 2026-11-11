Üç aylar ne zaman başlıyor? 2026-2027 Recep, Şaban ve Ramazan aylarının tarihleri belli oldu!

Müslümanlar için dua, tövbe ve ibadetlerle değerlendirilen üç aylar, hicri takvimin recep ayıyla başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026-2027 dini günler takviminde üç ayların başlangıcını ve kandil gecelerinin tarihlerini duyurdu.
İslam aleminde rahmet ve bereket ayları olarak kabul edilen üç ayların başlangıç tarihi belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığının dini günler takvimine göre 2026-2027 üç ayları, 10 Aralık Perşembe günü recep ayının başlamasıyla idrak edilecek. Hicri takvimde önemli bir yere sahip olan bu dönem, şaban ayıyla devam edecek ve ramazan ayıyla tamamlanacak.
Üç ayların ilk gününün Regaip Kandili'ne denk gelmesi, bu yılın dini takvimindeki önemli ayrıntılardan biri olacak.
Recep ayının gelişiyle birlikte yılın önemli kandil gecelerinden biri de idrak edilecek. Diyanet takvimine göre Regaip Kandili, 10 Aralık 2026 Perşembe günü kutlanacak. Böylece üç ayların başlangıcıyla ilk kandil aynı tarihe denk geliyor.
2026-2027 dini günler takviminde kandil tarihleri şöyle:
Regaip Kandili: 10 Aralık 2026 Perşembe
Miraç Kandili: 4 Ocak 2027 Pazartesi
Berat Kandili: 22 Ocak 2027 Cuma
Kadir Gecesi: 5 Mart 2027 Cuma
Recep ve şaban aylarında oruç tutmak isteyen Müslümanlar, sağlık durumları elverdiği sürece nafile oruç ibadetini yerine getirebiliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamasına göre bu iki ayın tamamını aralıksız oruçlu geçirmenin dini bir zorunluluğu bulunmuyor.
Ramazan ayında ise gerekli şartları taşıyan Müslümanlar için oruç tutmak farz kabul ediliyor.
On bir ayın sultanı ramazan, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. İlk oruç için 7 Şubat Pazar gününü 8 Şubat Pazartesi'ye bağlayan gece sahura kalkılacak. Ramazanın başlamasıyla birlikte camilerde teravih namazları kılınacak, evlerde iftar hazırlıkları yapılacak.
2027 yılında ramazan ayı mart ayının ilk haftasında da devam edecek. Ramazan Bayramı ise 9 Mart 2027 Salı günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram, 11 Mart Perşembe günü sona erecek.