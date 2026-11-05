Üç aylar ne zaman başlıyor, ilk kandil hangi gün? 2026-2027 Diyanet dini günler takvimi!

Recep ayıyla başlayacak üç aylar, Regaib, Miraç ve Berat kandillerinin ardından Ramazan ayıyla devam edecek. Müslümanlar için dua, ibadet ve manevi hazırlıkların yoğunlaştığı bu dönemde kandil geceleri de camilerde düzenlenecek programlarla idrak edilecek. Üç ayların başlangıcı, kandil geceleri ve ilk orucun tutulacağı tarih belli oldu.
Hicri takvimde art arda gelen Recep, Şaban ve Ramazan ayları, Müslümanlar tarafından üç aylar olarak adlandırılıyor. Bu dönem, ibadetlerin artırıldığı, yardımlaşma ve paylaşma duygularının güçlendiği manevi bir zaman dilimi olarak kabul ediliyor. Özellikle kandil gecelerinde camilerde düzenlenen programlar, okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan dualar üç ayların dini hayat içindeki yerini yansıtıyor.
On bir ayın sultanı Ramazan, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. Müslümanlar, 7 Şubat Pazar gecesi ilk sahura kalkacak ve pazartesi günü yılın ilk Ramazan orucunu tutacak. Bir ay boyunca camilerde teravih namazları kılınacak, iftar sofraları kurulacak ve yardımlaşma geleneği yaşatılacak.
Üç ayların ilk kandili olan Regaib Kandili, 10 Aralık 2026 Perşembe günü idrak edilecek. Recep ayının başlangıcına denk gelen bu mübarek gecede camilerde kandil programları düzenlenecek, vatandaşlar dua ve ibadetlerle geceyi geçirecek. Regaib Kandili, Ramazan ayına uzanan manevi dönemin ilk önemli gecesi olacak.
Regaib Kandili'nin ardından Recep ayında Miraç Kandili, Şaban ayında ise Berat Kandili idrak edilecek. Miraç Kandili, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Miraç mucizesinin hatırlandığı gece olarak kabul edilirken Berat Kandili de bağışlanma ve dua vesilesi olarak değerlendiriliyor. Diyanet takvimine göre Miraç Kandili 4 Ocak 2027 Pazartesi, Berat Kandili ise 22 Ocak 2027 Cuma günü idrak edilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre dini günler şöyle:
10 Aralık 2026 Perşembe: Üç ayların başlangıcı
10 Aralık 2026 Perşembe: Regaib Kandili
4 Ocak 2027 Pazartesi: Miraç Kandili
9 Ocak 2027 Cumartesi: Şaban ayının başlangıcı
22 Ocak 2027 Cuma: Berat Kandili
8 Şubat 2027 Pazartesi: Ramazan ayının başlangıcı
5 Mart 2027 Cuma: Kadir Gecesi
9 Mart 2027 Salı: Ramazan Bayramı'nın birinci günü