Üç aylar ne zaman başlıyor, ilk kandil hangi gün? 2026-2027 Diyanet dini günler takvimi!

ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ NEDİR?

Hicri takvimde art arda gelen Recep, Şaban ve Ramazan ayları, Müslümanlar tarafından üç aylar olarak adlandırılıyor. Bu dönem, ibadetlerin artırıldığı, yardımlaşma ve paylaşma duygularının güçlendiği manevi bir zaman dilimi olarak kabul ediliyor. Özellikle kandil gecelerinde camilerde düzenlenen programlar, okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan dualar üç ayların dini hayat içindeki yerini yansıtıyor.