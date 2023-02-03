Haberler Yaşam Haberleri ‘Üç Güzeller’ kendine özel müzede korunuyor
Giriş Tarihi: 4.2.2023

‘Üç Güzeller’ kendine özel müzede korunuyor

‘Üç Güzeller’ kendine özel müzede korunuyor
Mersin'de Roma dönemine ait hamam kalıntılarının tabanında yer alan ve Yunan mitolojisindeki Zeus'un 3 kızını tasvir eden "Üç Güzeller" mozaiği, üzerine inşa edilen Narlıkuyu Mozaik Müzesi'nde sergileniyor. Roma dönemine ait hamam kalıntılarının tabanında yer alan ve Yunan mitolojisinde Zeus'un "sanatın her dalının koruyucusu" olarak bilinen üç kızının yansıtıldığı mozaikte, Grekçe yazıt da bulunuyor. Silifke Müze Müdürü Nilgün Abdimanoğlu "Müzenin etrafında hamamın diğer bölümlerinin araştırılmasına yönelik kurtarma kazısı yapılması, projelerimiz arasında yer almaktadır" dedi.

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‘Üç Güzeller’ kendine özel müzede korunuyor
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