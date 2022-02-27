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Giriş Tarihi: 28.2.2022

Üç haftayı aşan ses kısıklığına dikkat!

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Üç haftayı aşan ses kısıklığına dikkat!

Kovid sonrası ses kısıklığının üç haftadan uzun sürmesinin riskli olduğunu vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Enver, müdahale edilmediği taktirde kalıcı hasarlara yol açabileceğini belirtti

Koronavirüs sonrası öksürüğe ve boğaz temizlemeye bağlı ses kısıklığı vakalarında artış yaşanıyor. MÜ Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Necati Enver, 3 haftayı aşan ses kısıklığı problemi olan hastaların mutlaka bir kulak burun boğaz kliniğine başvurması gerektiğine dikkat çekti. Enver, "Kovid olduğumuzda bütün grip ve nezlelerde yaşadığımız boğaz ağrısı ve burun akıntısına bağlı öksürük ve boğaz temizleme nedeniyle ses tellerimiz birbirine normalde olduğundan daha çok çarpıyor" dedi.

'İHMAL EDİLMEMELİ'
Bu ses kısıklığının ödemden kaynaklandığında en fazla bir hafta içinde geçmesi gerektiğini ve aksi halde daha ciddi bir problemin habercisi olabileceğini belirten Enver, "Öyle bir durumda 'Ses telinde bir problem var mı' diye bakmak, görmek ve müdahale etmek gerekiyor. İhmal ettiğimiz zaman problemler kalıcılaşabiliyor. Erken müdahale edip rahatlatmak, problemi çözmek gerekiyor" diye konuştu.

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Üç haftayı aşan ses kısıklığına dikkat!
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