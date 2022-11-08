Üç Kız Kardeş 25. bölüm izle! Kanal D ile Üç Kız Kardeş son bölüm full HD izle tek parça

Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş, 8 Kasım Salı akşamı 25. bölümü ile ekranlardaki yerini alıyor. İclal Aydın'ın aynı adlı kitabından uyarlanan dizinin yeni bölümünde Türkan, karnındaki bebekle ilgili kararsızlık yaşarken Somer, Türkan'ı sevgisine ikna etmeye çalışıyor. Dizinin yeni bölümünü internet üzerinden izlemek isteyen seyirciler, Üç Kız Kardeş 25. bölüm izle, Üç Kız Kardeş son bölüm izle şeklinde araştırmalarına başladı. İşte, Kanal D ile Üç Kız Kardeş 25. bölüm full HD tek parça izle!
ÜÇ KIZ KARDEŞ 25. BÖLÜM İZLE!
Üç Kız Kardeş 25. son bölüm izle ekranı, diziyi internet üzerinden izlemek isteyenler için erişime açılıyor. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Kanal D dizisinin son bölümünü izleyebilirsiniz.
Üç Kız Kardeş 25. bölüm için: https://www.kanald.com.tr/canli-yayin
ÜÇ KIZ KARDEŞ 25. BÖLÜM ÖZETİ
Kanal D'nin yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Üç Kız Kardeş'in yeni bölümünün özeti şöyle;
Türkan, Ferit'le basına düşmesinin sebebinin Mine olduğunu öğrenir. Türkan, kumpasların altından Mine'nin çıktığını anlayınca ailesini karşısına alarak Korman'larla kalmaya karar verir. Türkan'ın, Sadık'la evine dönmemesi ve Somer'le ilgili ortaya çıkan sırlar Nesrin ve Sadık'ın arasını açar. Sadık, Nesrin'in Türkan'la ilgili bildiği ve uzun zamandır kendisinden sakladığı durumları sindiremez ve evi terk eder.
Sadık evi terk ettiği için Dönüş ve Derya, Somer enişteleriyle kalmayı seçtiği için Türkan'ı suçlar. Derya'nın sertçe çıkışması Türkan ve Derya'nın arasının açılmasına neden olur.
Mine, polise vereceği ifadeyi tehdit olarak öne sürerek önce Türkan'ı sonra da Rüçhan'ı kullanmaya çalışır. Türkan, karnındaki bebekle ilgili kararsızlık yaşarken Somer, Türkan'ı sevgisine ikna etmeye çalışır.
Rüçhan, Mine'nin sert tehditlerinden sonra oğlunun geleceği için Türkan'a yalvarmak durumunda kalır. Mine, polise vereceği ifade üzerinden isteklerini Türkan ve Rüçhan'a yaptırmaya çalışırken Somer'e olan aşkı konusunda ısrarcı davranır ve Somer, Mine'nin kurduğu kumpasları öğrenir.
Mine, isteklerini Kormanlar'a yaptırabilecek mi? Türkan, Somer'le bir geleceğe yelken açacak mı? Sadık ve Nesrin, uzlaşabilecek mi?