Üç Kız Kardeş 25. bölüm izle! Kanal D ile Üç Kız Kardeş son bölüm full HD izle tek parça

ÜÇ KIZ KARDEŞ 25. BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Üç Kız Kardeş'in yeni bölümünün özeti şöyle;

Türkan, Ferit'le basına düşmesinin sebebinin Mine olduğunu öğrenir. Türkan, kumpasların altından Mine'nin çıktığını anlayınca ailesini karşısına alarak Korman'larla kalmaya karar verir. Türkan'ın, Sadık'la evine dönmemesi ve Somer'le ilgili ortaya çıkan sırlar Nesrin ve Sadık'ın arasını açar. Sadık, Nesrin'in Türkan'la ilgili bildiği ve uzun zamandır kendisinden sakladığı durumları sindiremez ve evi terk eder.

Sadık evi terk ettiği için Dönüş ve Derya, Somer enişteleriyle kalmayı seçtiği için Türkan'ı suçlar. Derya'nın sertçe çıkışması Türkan ve Derya'nın arasının açılmasına neden olur.

Mine, polise vereceği ifadeyi tehdit olarak öne sürerek önce Türkan'ı sonra da Rüçhan'ı kullanmaya çalışır. Türkan, karnındaki bebekle ilgili kararsızlık yaşarken Somer, Türkan'ı sevgisine ikna etmeye çalışır.