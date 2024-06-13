Üç milyar liralık vurgun yazılımı… Beş bin liralık yazılımla üç milyar liralık vurgun yaptılar

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) izinsiz bir şekilde yasa dışı "FOREX" işlemleri yürüten 125 kişilik şebeke çökertildi.

Altı ay süren teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul'un 11 ilçesinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda şebekenin 95 üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

Liderliğini M.G. isimli kişinin yaptığı ve yaklaşık üç milyar lira hesap hareketi tespit edilen şebekenin dokuz üyesinin farklı suçlardan cezaevinde tutuklu oldukları, iki şebeke üyesinin ise yurt dışında oldukları saptandı. "Firari" şebeke üyelerini yakalama çalışmalarının sürdüğü soruşturma ve operasyonun detaylarına SABAH ulaştı.

İNTERNETTE "YATIRIM" İLANLARI VERDİLER

İddialara ve İstanbul Siber Polisleri'nin tespitlerine göre; üç milyar liralık vurgun yapan şebeke üyeleri İstanbul'da iki Finans Ofisi ve iki Çağrı Merkezi açtı. Şebeke üyeleri internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında "Yatırım" ilanları verdi. Söz konusu ilanlara tıklayan mağdurlar sisteme cep telefonu numaralarını bıraktı.

Mağdurları Çağrı Merkezleri aracılığıyla geri arayan şebeke üyeleri; yatırım yapmak isteyen mağdurlardan "Vergi" ve "Sigorta" adı altında 100 ile bin dolar arasında paralar aldı. Yatırım yaptıklarını düşünen mağdurların hesaplarında özel bir yazılımla yükseliş gösteren şebeke üyeleri aynı gerekçeler ve yöntemlerle para almaya devam etti.

İddialara göre şebekenin üyeleri; vurgun yaptıkları yazılımı beş bin liraya hazırlattı. Paralarını sistemden çekmek isteyen ve çekemeyince dolandırıldıklarını fark eden 10 mağdur şebekeden şikayetçi oldu.

PARALAR PARAVAN ŞİRKETLERE YATIRILDI

Kontrollerindeki özel yazılımlı mobil uygulamada mağdurlardan "Yatırım" adı altında yüklü miktarlarda paralar aldıktan sonra sistemi sıfırladıkları saptanan şebeke üyelerinin; üçüncü kişiler adına açılmış 45 farklı paravan şirketle bağlantılı oldukları tespit edildi. İddialara göre; söz konusu şirketlerin banka hesaplarına ve sistemlerine yatırılan paralar çekildi ve çok sayıda kişi dolandırıldı.

Şebeke üyelerinin; paravan şirketlerle elde ettikleri paraların izlerini kaybettiklerinin tespit edildiği vurgulandı. Düzenlenen baskınlarda; şebeke üyelerinin adreslerinde, Finans Ofisleri ve Çağrı Merkezleri'nde yapılan aramalarda; dört adet ruhsatsız tabanca, 175 mermi, 14 bin 375 euro, 70 bin 440 lira, 27 bin 804 dolar, sekiz çeyrek altın, 36 gram altın ve çok sayıda dijital materyal ile doküman ele geçirilmişti.