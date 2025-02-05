Haberler Yaşam Haberleri Üç yıl sonra naaşı bulunan Uzman Çavuş Mustafa Bazna için Şırnak’ta tören düzenlendi
Giriş Tarihi: 5.2.2025 09:06 Son Güncelleme: 5.2.2025 09:07

Üç yıl sonra naaşı bulunan Uzman Çavuş Mustafa Bazna için Şırnak’ta tören düzenlendi

Kuzey Irak’ta 3 Kasım 2022’de PKK’lı teröristlerin roketli saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek şehit olan Uzman Çavuş Mustafa Banza’nın naaşı bulundu. Şehit Uzman Çavuş Banza için Şırnak’ta tören düzenlendi.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Üç yıl sonra naaşı bulunan Uzman Çavuş Mustafa Bazna için Şırnak’ta tören düzenlendi

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek 3 Kasım 2022 tarihinde şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın naaşına 29 Ocak 2025 tarihinde ulaşıldı. Şehit Uzman Çavuş Mustafa Banza için Şırnak'ta 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Şırnak Valisi Birol Ekici, Başsavcı Hayrullah Şahin, Belediye başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici ve silah arkadaşları katıldı. Şehit Uzman Çavuş Mustafa Banza'nın cenazesi tören alanına getirildi, ardından öz geçmişi okundu. Edilen duaların ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Banza'nın naaşı Düzceye gönderilmek üzere Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

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Üç yıl sonra naaşı bulunan Uzman Çavuş Mustafa Bazna için Şırnak’ta tören düzenlendi
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