Üç yıl sonra naaşı bulunan Uzman Çavuş Mustafa Bazna için Şırnak’ta tören düzenlendi

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek 3 Kasım 2022 tarihinde şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın naaşına 29 Ocak 2025 tarihinde ulaşıldı. Şehit Uzman Çavuş Mustafa Banza için Şırnak'ta 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Şırnak Valisi Birol Ekici, Başsavcı Hayrullah Şahin, Belediye başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici ve silah arkadaşları katıldı. Şehit Uzman Çavuş Mustafa Banza'nın cenazesi tören alanına getirildi, ardından öz geçmişi okundu. Edilen duaların ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Banza'nın naaşı Düzceye gönderilmek üzere Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.