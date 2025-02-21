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Giriş Tarihi: 22.2.2025

Uçak ters döndü suç kadın pilotlara kaldı

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Uçak ters döndü suç kadın pilotlara kaldı
Kanada'nın Ontario eyaletindeki Toronto kentinde geçtiğimiz pazartesi günü yaşanan uçak kazasıyla ilgili yeni bir tartışma başladı. ABD'li Delta Havayolları'na ait yolcu uçağının iniş sırasında kaza yapması sonucu uçak ters dönmüş ve 80 yolcu mucize eseri hayatta kalmıştı. Toronto Pearson Havalimanı'ndaki kazaya karışan uçaktaki tüm kabin personelinin kadın olmasının ardından sosyal ağlarda başlayan tartışmalar 'cinsiyetçi' olduğu gerekçesiyle eleştirildi. İnternette yapılan yorumlarda "Pilotların hepsinin kadın olmasını bilseydim ben de daha önce bu havayolu ile uçmazdım" denildi. Şirket ise kadınlara öncelik politikalarından vazgeçmeyeceklerini duyurdu.
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Uçak ters döndü suç kadın pilotlara kaldı
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