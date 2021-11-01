Uçakta ölen yolcunun testi pozitif çıktı iddiası

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış yapan Airbus 320 tipi Pegasus uçağı, Hamburg'a iniş yaptıktan sonra kabin ekipleri uçaktan inmeyen ve koltuğunda hareketsiz şekilde duran yolcunun hayatını kaybettiğini belirledi. Uçuş sırasında hayatını kaybettiği tahmin edilen 51 yaşındaki erkek yolcunun cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemlerinin yapılması için hastaneye kaldırıldı. Alman basınında yer alan haberlere göre yapılan otopside yolunun koronavirüs testinin pozitif olduğu ifade edilerek, yolcunun koronavirüs testinin pozitif olmasına rağmen uçağa nasıl bindiğinin araştırıldığı belirtildi.

Pegasus Havayolları yetkilileri olayla ilgili olarak SABAH'a yaptığı açıklamad 25 Ekim'deki uçuşta bir yolcunun hayatını kaybettiği, ancak ölüm nedeniyle ilgili olarak resmi kanallardan kendilerine bir bildirim yapılmadığını belirterek, Türkiye'ye gelişlerde ve Türkiye'den uçuş yapılan ülkelerde uçağa yolcu alımlarında ülkelerin şart koştuğu aşı, bağışıklık kartı ve negatif PCR testi gibi COVID19 uygulamalarının titizlikle uygulandığı vurgulandı.