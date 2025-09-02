ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI 2025-2026 || MEB ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Öğretmen adaylarının gündeminde 2025-2026 dönemi ücretli öğretmenlik başvuru süreci yer alıyor. MEB'in değerlendirme sürecinin ardından açıklayacağı sonuçlar, binlerce başvuru yapan adayı yakından ilgilendiriyor. Sonuçların yayınlanacağı tarih merak konusu olurken, gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek resmi açıklamaya çevrilmiş durumda. Peki, MEB ücretli öğretmenlik başvuruları bitti mi, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Başvurular online ortamda E-devlet üzerinden ve Online Ön Başvuru Formu üzerinden alınacak. Bu sebeple ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri'ni takip edilmesi gerekmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ile ilgili olarak bakanlık tarafından SMS ile bilgilendirme yapılması bekleniyor. Ayrıca sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından öğrenilecek.
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak
3. Öğretmenlik mesleğini yapmasına engel herhangi bir suç işlememiş olmak
4. Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak
5. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak (Askerliğini yapmış, muaf veya ertelemiş olmak)
6. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar, öğrenimlerinin yurt içindeki yükseköğretim kuramlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.
7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.
8-Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Lisans Programlarından birinden ve Çocuk Gelişimi önlisans programından mezun olmak, İhtiyaç duyulması halinde diğer programlardan mezun olmak.