Uçurumdaki ölüme şaşırtan tahliye

Sigortadan para almak için hamile eşini uçurumdan atarak öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan koca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının "Delillerin yetersizliği" gerekçesiyle yaptığı itiraz üzerine, 6 yıldır tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi. İstanbul'da yaşayan ve hamile olan Semra Aysal, 19 Haziran 2018'de eşiyle birlikte tatil için gittiği Muğla Fethiye'deki Kelebekler vadisinde, manzara seyrederken uçurumdan düşerek öldü. Yanında bulunan ve tutuklanan eşi Hakan Baysal'ın, eşine tek lehtarı kendisi olacak şekilde 400 bin liralık ferdi kaza sigortası yaptırdığı ortaya çıktı. Şüpheli koca, bu parayı alabilmek için eşini aşağı ittiği gerekçesiyle ve oy çokluğuyla 'Gebe eşini kasten, tasarlayarak öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karar, Yargıtay tarafından da onandı.

İMZA VE YAZILAR SANIĞA AİT DEĞİL

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Savcısı Ömer Taş ise 2024'te karara itiraz etti. Olayda görgü tanığı bulunmadığını, delillerin olayın oluş anına ilişkin değil, olay öncesinde meydana gelen işlem ve olaylar olduğunu öne süren Taş, hayat sigortasının da sanık tarafından yaptırıldığının kanıtlanamadığını ifade etti. En önemli delilin, evlenmeden önce eşi adına hayat sigortası yaptırması ve tek lehtar olarak belirlenmesi olduğunu belirten Taş, sigortanın da sanık tarafından yaptırıldığının kanıtlanamadığını, poliçedeki imza ve yazıların da ölene ve sanığa ait olmadığının tespit edildiğini anlattı.

Sanığın sigortaya bir müracaatının olup olmadığının anlaşılamadığını, poliçede tek lehtar olmasının normal olduğunu, bu parayı alabilmek için ölen ile evlenip bir yıla yakın süre beklemesinin ise hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ifade etti. Sanığın öldürmeyi planladığı eşini hamile bırakmasının anlamlı olmadığını, soğukkanlı olduğu ve tepkisiz kaldığı iddiasının da delil olarak kabul edilemeyeceğini öne süren Taş, Semra Aysal'ın kullandığı 3 tüketici kredisinin de hayatın olağan akışına aykırılık teşkil etmediğini belirtti.

KESİN VE İNANDIRICI DELİL YOK

İkili arasında herhangi bir husumette tespit edilmediğini ifade eden Taş, olaydan önce çiftin tesadüfen görüntülerini çeken tanığın, hareketlerinde herhangi bir tuhaflık bulunmadığını söylediğini de aktardı. Bu hususların aleyhte yorumlanamayacağını ve mahkumiyete yeterli olmadığını vurgulayan Taş Semra Aysal'ın bir an için dengesini kaybedip düşmüş olabileceğini de öne sürdü. Mahkumiyeti için her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından mahkumiyetine karar verilmesinin hukuka aykırı olduğunu öne süren Taş, ağırlaştırılmış müebbet hapis kararının bozulmasını talep etti.

TAHLİYE EDİLDİ

Yargıtay Ceza Genel Kurulu da dosyasının temyiz incelemesi aşamasında sanığın tahliyesine karar verdi. Yaklaşık 6 yıldır tutuklu olan Aysal, Kırşehir Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi.



ACILI AĞABEY SABAH'A KONUŞTU

SEMRA Aysal'ın acılı ağabeyi Naim Yolcu, "Şok olduk. Gece sinirden uyuyamadık. Kardeşimin karnındaki bebeğin katili şu an elini kolunu sallayarak geziyor. Ailece yıkıldık. Sadece biz değil insanlık yıkıldı. Adalet vicdanları rahatlatmak içindir ama bu karar vicdanımızı kanattı. Bütün delilleri bulduk. Katilin filmlerdeki gibi uçurumdan atarken videosunun mu çekilmiş olması lazım. Hukuki yönden hakkımızı sonuna kadar arayacağız" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör