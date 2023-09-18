Uçurumdan düşüp ölen Elif Çakal’ın davasında mütalaa verildi: Savcıdan tutuklama talebi

15 yaşındaki Elif Çakal, İstanbul Sultangazi'de 26 Haziran 2021 günü arkadaşlarıyla birlikte dışarı çıktı. Aynı günün akşamında eski bir taşocağına düşerek hayatını kaybetmişti. Elif'in 4 arkadaşı uçurumdan aşağı atlayarak intihar ettiğini öne sürmüşlerdi. Başlatılan soruşturmada Elif'in o gün yanında olan arkadaşları T.Y.(17) ve S.T. (15) tarafından dövüldüğü, Gürkan K. (22) ve Ufuk B.'nin (21) ise o anları kameraya aldığı ortaya çıkmıştı. Küçük kızın darp ediği görüntüde ağladığı görünüyordu.

Soruşturma ardından hazırlanan iddianamede, Gürkan K. ve Ufuk B.'nin 'Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi', 'Sağlık için tehlikeli madde temin etme', 'Birden Fazla Kişi ile Birlikte Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Çocuğa Karşı Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından 24 yıl 6 aydan 40 yıla kadar hapisleri istenmişti. Yaşı 18'den küçük olan S.T. ve T.Y'nin ise yargılaması Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayıp ardından İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilmişti.

AİLE İNTİHAR İDDİALARINI KABUL ETMEDİ

Şüpheliler, suçlamaları kabul etmezken Elif Çakal'ın ailesi kızlarının intihar ettiğine inanmadıklarını söylemişlerdi. Mayıs 2022'de mahkeme kararıyla Elif'in darp edildiği taşocağında keşif yapılmıştı. Dava, İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuksuz sanık T.Y. ve Gürkan K. avukatlarıyla katıldı. Elif Çakal'ın ailesi de duruşmaya katıldı.

DARPTAN KAÇARKEN ÖLÜME GİTTİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada sanıklardan T.Y. ve S.T.'nin olay günü Elif'i dövmek için plan yaptıkları, alkol içirerek kendinden geçmesini ve arkadaşına gitme bahanesiyle olay yeri maden ocağına götürdükleri anlatıldı. Burada T.Y. ve S.T.'nin maktulü dövdüğünü, çeşitli yerlerinden yaraladıkları kaydedildi. Sanıkların darp anlarını kamera kaydına aldıkları, maktul Elif Çakal'ın sanıklardan kaçarken sendelediği ve uçurumdan düşerek hayatını kaybettiği mütalaada yer aldı. Mütalaada, sanıkların hayati tehlike yaratacak durum oluşturduklarını bilmelerine rağmen bu şekilde hareket etmeye devam ettikleri vurgulandı.

40 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Savcı, sanıklar Ufuk B. ve Gürkan K. hakkında 'Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi' 'Çocuğa karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', ve 'Sağlık için tehlikeli madde temin etme' suçlarından 24,5 yıldan 40 yıla kadar hapisleri talep edildi. Olay tarihinde henüz 18 yaşını doldurmamış olmaları sebebiyle diğer sanıklar S.T. Ve T. Y.'nin aynı suçlardan suçlarından 3 yıldan 22 yıl 11 aya kadar hapsi talep edildi.

SAVCI SANıKLARIN TUTUKLANMASINI İSTEDİ

Savcı, sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerin yetersiz olacağı gerekçesiyle tutuklanmalarını talep etti. Mahkeme, tutuklama talebinin hükümle birlikte değerlendirmesine, sanıkların mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

ELİF'İN ANNESİ: "ÇOCUĞA ORADA CEHENNEMİ YAŞATTILAR"

Duruşma çıkışında açıklama yapan anne Hacer Çakal, "Adalete güveniyorum. 2 senedir öldüm, her dakika aklımdan çıkmıyor. Psikolojim bozuldu. Bu eylemleri yapanların en ağır cezayı almalarını istiyorum. Çocuğum iyi bir çocuktu, o çocuğu bilerek öldürdüler. Götürdüler, kandırdılar, oyuna getirdiler. Hep suçu Elif'in üstüne atıyorlar ama suç Elif'te değil. Onların suçları. Tekrar tutuklanmalarını istiyorum" dedi. Anne, videoda Elif'in yerde hareketsiz yattığını söyleyerek "Çocuk ne kadar yalvarıyor orada (videoda), ellerini açıyor yapmayın etmeyin diyor, bakıp gülüyorlar vuruyorlar. Çocuk ölmüş, oradan attılar intihar süsü verdiler. Çocuğa orada cehennemi yaşatmışlar. Ailelerin de ceza almasını isterim, aileleri de işin içinde. Kapıya gelip gelip tehdit ediyorlardı" diye konuştu. Elif Çakal'ın babası Abdülkadir Aydın ise "Tutuklanmalarını istiyorum, çocuk öldü diye bırakıyorlar. Nasıl serbest kalıyorlar anlamıyorum" diyerek gözyaşı döktü.