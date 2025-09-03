Haberler Yaşam Haberleri Uçurumdan yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü
Uçurumdan yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü

Antalya’nın Serik ilçesinde üzerinde küçükbaş hayvan bulunan kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü Ercan Bahar (45) hayatını kaybetti. Kamyonette bulunan koyunlar ise telef oldu.

Haskızılören Mahallesi'nde meydana gelen kazada, hayvancılıkla uğraşan Ercan Bahar'ın kullandığı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde kamyonet sürücüsü Ercan Bahar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyonette bulunan koyunlar ise telef oldu. Acı haberin ardından Bahar'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

