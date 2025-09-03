Uçurumdan yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü

Haskızılören Mahallesi'nde meydana gelen kazada, hayvancılıkla uğraşan Ercan Bahar'ın kullandığı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde kamyonet sürücüsü Ercan Bahar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyonette bulunan koyunlar ise telef oldu. Acı haberin ardından Bahar'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.