UEFA Avrupa Ligi puan durumu 29 Kasım 2024: Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray Avrupa’da kaçıncı sırada?

UEFA Avrupa Ligi 5. Hafta karşılaşmaları tamamlanırken ligdeki temsilcilerimizin güncel puan durumu merak ediliyor. Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv, Galatasaray-AZ Alkmaar, Fenerbahçe-Slavia Prag karşılaşmalarını takip eden futbolseverler, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray Avrupa'da kaçıncı sırada sorusuyla UEFA Avrupa Ligi puan durumu tablosu için araştırmaları hızlandırdı. İşte 5. Haftada güncel durum…