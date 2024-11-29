UEFA Avrupa Ligi puan durumu 29 Kasım 2024: Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray Avrupa’da kaçıncı sırada?

UEFA Avrupa Ligi 5. Hafta karşılaşmaları tamamlanırken ligdeki temsilcilerimizin güncel puan durumu merak ediliyor. Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv, Galatasaray-AZ Alkmaar, Fenerbahçe-Slavia Prag karşılaşmalarını takip eden futbolseverler, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray Avrupa'da kaçıncı sırada sorusuyla UEFA Avrupa Ligi puan durumu tablosu için araştırmaları hızlandırdı. İşte 5. Haftada güncel durum…
UEFA Avrupa Ligi Puan Durumu 5. Hafta
Galatasaray, deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 11'e yükseltti.
Fenerbahçe ise deplasmanda Çekya ekibi Slavia Prag'ı 2-1 yenerek puanını 8'e çıkardı.
Macaristan'da oynanan maçta Maccabi Tel-Aviv'e 3-1 mağlup olan Beşiktaş, 6 puanda kaldı.
Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray Avrupa'da Kaçıncı Sırada?
Güncel puan durumuna göre ligde Galatasaray 4, Fenerbahçe 15, Beşiktaş 22. sırada yer alıyor.
1 Lazio 13
2 Ath. Bilbao 13
3 E. Frankfurt 13
4 Galatasaray 11
5 Anderlecht 11
6 Ajax 10
7 Lyon 10
8 Rangers 10
9 Tottenham 10
10 FCSB 10
11 Ferencvaros 9
12 Man. United 9
13 Viktoria Plzen 9
14 Olympiakos 8
15 Fenerbahçe 8
16 R. Sociedad 7
17 Bodo/Glimt 7
18 Braga 7
19 AZ Alkmaar 7
20 Midtjylland 7
21 Roma 6
22 Beşiktaş 6
23 Porto 5
24 U.S Gilloise 5
25 Hoffenheim 5
26 Slavia Prag 4
27 PAOK 4
28 IF Elfsborg 4
29 Twente 3
30 Malmö 3
31 M. Tel Aviv 3
32 Karabağ 3
33 Ludogorets 2
34 Rigas Skola 2
35 Nice 2
36 Dinamo Kiev 0