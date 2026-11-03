UEFA Şampiyonlar Ligi Puan Durumu 3 Kasım 2026: Galatasaray’ın puanı kaç, kaçıncı sırada?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürerken 3 Kasım 2026 tarihi itibarıyla temsilcimiz Galatasaray'ın lig aşamasındaki güncel tablosu belli oldu. 3. haftada Lille deplasmanında elde ettiği kritik galibiyetle turnuvadaki ilk puanlarını hanesine yazdıran sarı-kırmızılı ekip, 4. haftadaki Stuttgart karşılaşması öncesinde üst tur potasındaki yerini korumayı amaçlıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasında geride kalan 3 maç sonunda Galatasaray:
Puan: 3
Sıralama: 23. sıra
Galibiyet / Mağlubiyet: 1 Galibiyet, 2 Mağlubiyet
Atılan / Yenilen Gol: 6 Atılan, 9 Yenilen (-3 Averaj)
Sarı-kırmızılılar topladığı 3 puanla, lig formatındaki yeni sistemde ilk 24 takım arasında yer alarak play-off turu potasındaki yerini sürdürüyor.
Galatasaray, Devler Ligi macerasına zorlu deplasman ve iç saha maçlarıyla başladı. Temsilcimizin ilk 3 haftadaki performansı şu şekilde gerçekleşti:
1. Hafta: Sporting Lizbon 3 - 1 Galatasaray
2. Hafta: Galatasaray 1 - 4 Barcelona
3. Hafta: Lille 2 - 4 Galatasaray