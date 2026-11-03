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Giriş Tarihi: 03.11.2026 18:44

UEFA Şampiyonlar Ligi Puan Durumu 3 Kasım 2026: Galatasaray'ın puanı kaç, kaçıncı sırada?

UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu 3 Kasım 2026 itibarıyla futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın devler arenasındaki güncel puanı, sıralaması ve averaj durumu 4. hafta mücadelesi öncesinde netleşti. İşte sarı-kırmızılı ekibin Devler Ligi tablosundaki son durumu ve detaylar.

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UEFA Şampiyonlar Ligi Puan Durumu 3 Kasım 2026: Galatasaray’ın puanı kaç, kaçıncı sırada?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürerken 3 Kasım 2026 tarihi itibarıyla temsilcimiz Galatasaray'ın lig aşamasındaki güncel tablosu belli oldu. 3. haftada Lille deplasmanında elde ettiği kritik galibiyetle turnuvadaki ilk puanlarını hanesine yazdıran sarı-kırmızılı ekip, 4. haftadaki Stuttgart karşılaşması öncesinde üst tur potasındaki yerini korumayı amaçlıyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA VE KAÇ PUANI VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasında geride kalan 3 maç sonunda Galatasaray:

Puan: 3

Sıralama: 23. sıra

Galibiyet / Mağlubiyet: 1 Galibiyet, 2 Mağlubiyet

Atılan / Yenilen Gol: 6 Atılan, 9 Yenilen (-3 Averaj)

Sarı-kırmızılılar topladığı 3 puanla, lig formatındaki yeni sistemde ilk 24 takım arasında yer alarak play-off turu potasındaki yerini sürdürüyor.

TEMSİLCİMİZİN LİG AŞAMASINDAKİ MAÇ SONUÇLARI VE PERFORMANSI

Galatasaray, Devler Ligi macerasına zorlu deplasman ve iç saha maçlarıyla başladı. Temsilcimizin ilk 3 haftadaki performansı şu şekilde gerçekleşti:

1. Hafta: Sporting Lizbon 3 - 1 Galatasaray

2. Hafta: Galatasaray 1 - 4 Barcelona

3. Hafta: Lille 2 - 4 Galatasaray

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3 KASIM 2026 ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN TABLOSUNDA SON DURUM

Devler Ligi'nde 3. haftanın tamamlanmasıyla birlikte puan tablosunun üst ve orta sıralarında çekişme arttı.

İLK 8

9-24 PLAY-OFF POTASI

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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UEFA Şampiyonlar Ligi Puan Durumu 3 Kasım 2026: Galatasaray'ın puanı kaç, kaçıncı sırada?
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