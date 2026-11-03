UEFA Şampiyonlar Ligi Puan Durumu 3 Kasım 2026: Galatasaray’ın puanı kaç, kaçıncı sırada?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürerken 3 Kasım 2026 tarihi itibarıyla temsilcimiz Galatasaray'ın lig aşamasındaki güncel tablosu belli oldu. 3. haftada Lille deplasmanında elde ettiği kritik galibiyetle turnuvadaki ilk puanlarını hanesine yazdıran sarı-kırmızılı ekip, 4. haftadaki Stuttgart karşılaşması öncesinde üst tur potasındaki yerini korumayı amaçlıyor.