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Giriş Tarihi: 21.10.2026 14:23 Son Güncelleme: 21.10.2026 14:24

UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye'nin kaç puanı var, kaçıncı sırada?

Avrupa'da mücadele eden Türk takımlarının sonuçları, Türkiye'nin beş yıllık UEFA katsayısını doğrudan etkiliyor. 8. sıradaki Hollanda ile arasındaki farkı kapatmayı hedefleyen Türkiye için Galatasaray'ın Lille karşısında alacağı sonuç yakından takip ediliyor. Peki, Türkiye'nin UEFA ülke puanı kaç oldu, sıralamada kaçıncı sırada bulunuyor? İşte güncel tablo ve Galatasaray'ın maçına ilişkin ayrıntılar.

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UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye’nin kaç puanı var, kaçıncı sırada?
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UEFA ülke puanı sıralaması, Avrupa kupalarında oynanan karşılaşmaların ardından futbolseverlerin gündemindeki yerini koruyor. Fenerbahçe'nin Slavia Prag karşısında aldığı beraberliğin ardından gözler bu kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkacak Galatasaray'a çevrildi. Sarı-kırmızılı ekip, 21 Ekim Çarşamba akşamı Fransa temsilcisi Lille ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE'NİN UEFA ÜLKE PUANI KAÇ OLDU?

21 Ekim 2026 itibarıyla yayımlanan güncel tablolara göre Türkiye'nin UEFA ülke puanı 51,275 olarak gösteriliyor.

TÜRKİYE'NİN KAÇ PUANI VAR, KAÇINCI SIRADA?

1 İngiltere 105,130

2 İtalya 89,446

3 İspanya 84,743

4 Almanya 82,830

5 Fransa 70,296

6 Portekiz 66,550

7 Belçika 60,850

8 Hollanda 53,729

9 Türkiye 51,075

10 Yunanistan 45,812

11 Polonya 45,525

12 Çekya 45,325

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TÜRKİYE'NİN AVRUPA KUPALARINDAKİ TEMSİLCİLERİ

Türkiye, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında dört takımla mücadele ediyor. Fenerbahçe ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş Avrupa Ligi'nde, Trabzonspor ise Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil ediyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye'nin kaç puanı var, kaçıncı sırada?
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