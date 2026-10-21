UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye’nin kaç puanı var, kaçıncı sırada?

UEFA ülke puanı sıralaması, Avrupa kupalarında oynanan karşılaşmaların ardından futbolseverlerin gündemindeki yerini koruyor. Fenerbahçe'nin Slavia Prag karşısında aldığı beraberliğin ardından gözler bu kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkacak Galatasaray'a çevrildi. Sarı-kırmızılı ekip, 21 Ekim Çarşamba akşamı Fransa temsilcisi Lille ile karşı karşıya gelecek.
21 Ekim 2026 itibarıyla yayımlanan güncel tablolara göre Türkiye'nin UEFA ülke puanı 51,275 olarak gösteriliyor.
Türkiye, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında dört takımla mücadele ediyor. Fenerbahçe ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş Avrupa Ligi'nde, Trabzonspor ise Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil ediyor.