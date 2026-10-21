UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye’nin kaç puanı var, kaçıncı sırada?

TÜRKİYE'NİN AVRUPA KUPALARINDAKİ TEMSİLCİLERİ

Türkiye, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında dört takımla mücadele ediyor. Fenerbahçe ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş Avrupa Ligi'nde, Trabzonspor ise Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil ediyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör