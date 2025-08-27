UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI: Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç?

UEFA ülkeler sıralamasında kritik bir haftaya giriliyor. Bu sezon Avrupa kupalarında kaç temsilcimizin grup aşamasında yer alacağı belli olacak. Fenerbahçe, Benfica'ya elense bile Avrupa Ligi'nde, Samsunspor ise Panathinaikos'a kaybetse de Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek. Ancak Beşiktaş ve Başakşehir'in grup aşamasına kalabilmesi için play-off rövanşlarını mutlaka kazanması gerekiyor. Alınacak sonuçlar, ilerleyen dönemde ülke puanına katkı açısından büyük önem taşıyor. İşte güncel UEFA ülkeler sıralaması…
TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASINDA KAÇINCI?
UEFA ülke puanı klasmanında Türkiye, 43.500 puanla 9. sırada bulunuyor. Milli takımlarımız ve kulüplerimizin Avrupa'daki performanslarıyla topladığı puanlar sayesinde ilk 10 içinde yer alan Türkiye'nin hemen üzerinde 53.550 puanla Belçika yer alıyor. Türkiye'yi yakından takip eden Çekya ise 40.300 puanla 10. basamakta konumlanmış durumda.
AVRUPA ARENASINDA KRİTİK MAÇLAR
Türk takımları bu hafta Avrupa kupalarında çok önemli sınavlara çıkacak.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Portekiz'de Benfica ile karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş, 28 Ağustos Perşembe günü taraftarı önünde Lausanne-Sport ile mücadele edecek.
Başakşehir, deplasmanda Romanya temsilcisi Universitatea Craiova ile kozlarını paylaşacak.
Samsunspor ise UEFA Avrupa Ligi'nde, ilk maçta 2-1 mağlup olduğu Panathinaikos karşısına rövanş için Samsun'da çıkacak.