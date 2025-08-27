UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI: Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç?

UEFA ülkeler sıralamasında kritik bir haftaya giriliyor. Bu sezon Avrupa kupalarında kaç temsilcimizin grup aşamasında yer alacağı belli olacak. Fenerbahçe, Benfica'ya elense bile Avrupa Ligi'nde, Samsunspor ise Panathinaikos'a kaybetse de Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek. Ancak Beşiktaş ve Başakşehir'in grup aşamasına kalabilmesi için play-off rövanşlarını mutlaka kazanması gerekiyor. Alınacak sonuçlar, ilerleyen dönemde ülke puanına katkı açısından büyük önem taşıyor. İşte güncel UEFA ülkeler sıralaması…