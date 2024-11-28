Haberler Yaşam Haberleri UEFA ülke puanı son dakika: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 5. maçında! Ülke sıralamasında Türkiye'nin kaç puanı var?
Giriş Tarihi: 28.11.2024 08:28 Son Güncelleme: 28.11.2024 08:28

UEFA ülke puanı son dakika: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 5. maçında! Ülke sıralamasında Türkiye'nin kaç puanı var?

UEFA Avrupa Ligi beşinci maçları oynanıyor. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş son 16 turu bileti için sahada yerini alıyor. Rakipler AZ Alkmaar, Slavia Prag ve Maccabi Tel Aviv. 3 puan hedefleyen takımlar aynı zamanda Türkiye'nin sıralamasını etkileyecek. UEFA ülke puanı sıralaması son dakika gelecek maç sonuçları ile takip edilecek. Çekya ile çekişen A Milli Takım Türk takımlarının alacağı galibiyetle öne geçmeyi hedefliyor. Peki; Ülke puanında Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte, sıralamada son durum...

UEFA ülke puanı son dakika: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 5. maçında! Ülke sıralamasında Türkiye’nin kaç puanı var?

UEFA ülke puanı AZ Alkmaar - Galatasaray, Slavia Prag - Fenerbahçe ve Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv karşılaşmalarının maç sonuçları ile takip edilecek. Son dönemde aldığı başarılarla sıralamasını oldukça yükselterek ilk 10'a adını yazdıran Türkiye'nin ülke puanının nasıl güncelleneceği merak ediliyor. İşte, güncel ülke puanı sıralaması...

UEFA AVRUPA LİGİNDE 5. MAÇLAR OYNANIYOR!

4 maçı geride bırakan UEFA Avrupa Liginde 5. maçlar oynanıyor. Beşiktaş Maccabi Tel Aviv, Fenerbahçe Slavia Prag, Galatsaray AZ Alkmaar takımlarıyla karşılaşıyor.

İlk 8 takımın doğrudan son 16 turuna çıkacağı ligde sıralama mücadelesi verilirken alınacak sonuçlarla Türkiye de ülke puanı sıralamasında Çekya önüne geçmeye çalışacak.

MAÇ SONUÇLARI BEKLENİYOR...

Beşiktaş Maccabi Tel Aviv maçı ile AZ Alkmaar Galatasaray maçı 20.45'te, Slavia Prag Fenerbahçe maçı ise 23.00'te oynanacak.

Maç öncesi güncel sıralama şöyle:

GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

UEFA ülke puanı bir ülkeye ait takımların aldıkları galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle değişim gösteriyor.

İşte, güncel sıralama:

1- İNGİLTERE - 95.589

2-İTALYA - 84.856

3- İSPANYA - 78.989

4-ALMANYA - 76.785

5- FRANSA - 63,236

6- HOLLANDA - 58.733

7- PORTEKİZ - 55.216

8 - BELÇİKA - 48.600

9- ÇEKYA: 41.050

10- TÜRKİYE 39.300

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UEFA ülke puanı son dakika: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 5. maçında! Ülke sıralamasında Türkiye'nin kaç puanı var?
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