UEFA ülke puanı son dakika: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 5. maçında! Ülke sıralamasında Türkiye’nin kaç puanı var?

UEFA ülke puanı AZ Alkmaar - Galatasaray, Slavia Prag - Fenerbahçe ve Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv karşılaşmalarının maç sonuçları ile takip edilecek. Son dönemde aldığı başarılarla sıralamasını oldukça yükselterek ilk 10'a adını yazdıran Türkiye'nin ülke puanının nasıl güncelleneceği merak ediliyor. İşte, güncel ülke puanı sıralaması...