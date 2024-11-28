UEFA ülke puanı son dakika: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 5. maçında! Ülke sıralamasında Türkiye’nin kaç puanı var?

UEFA ülke puanı AZ Alkmaar - Galatasaray, Slavia Prag - Fenerbahçe ve Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv karşılaşmalarının maç sonuçları ile takip edilecek. Son dönemde aldığı başarılarla sıralamasını oldukça yükselterek ilk 10'a adını yazdıran Türkiye'nin ülke puanının nasıl güncelleneceği merak ediliyor. İşte, güncel ülke puanı sıralaması...
UEFA AVRUPA LİGİNDE 5. MAÇLAR OYNANIYOR!
4 maçı geride bırakan UEFA Avrupa Liginde 5. maçlar oynanıyor. Beşiktaş Maccabi Tel Aviv, Fenerbahçe Slavia Prag, Galatsaray AZ Alkmaar takımlarıyla karşılaşıyor.
İlk 8 takımın doğrudan son 16 turuna çıkacağı ligde sıralama mücadelesi verilirken alınacak sonuçlarla Türkiye de ülke puanı sıralamasında Çekya önüne geçmeye çalışacak.
GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI
UEFA ülke puanı bir ülkeye ait takımların aldıkları galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle değişim gösteriyor.
İşte, güncel sıralama:
1- İNGİLTERE - 95.589
2-İTALYA - 84.856
3- İSPANYA - 78.989
4-ALMANYA - 76.785
5- FRANSA - 63,236
6- HOLLANDA - 58.733
7- PORTEKİZ - 55.216
8 - BELÇİKA - 48.600