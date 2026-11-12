UEFA Uluslar Ligi puan durumları 2026: Milli takım kaçıncı sırada, Türkiye’nin rakiplerinin kaç puanı var?

2026-27 UEFA Uluslar Ligi heyecanı, grup aşamasındaki kritik virajlarla devam ediyor. Avrupa'nın en üst seviyesi olan A Ligi 1. Grup'ta dev rakiplerle eşleşen A Milli Futbol Takımı, oynadığı dört karşılaşmada istediği sonuçları alamadı. Futbolseverlerin arama motorlarında en sık sorguladığı grup sıralaması, rakiplerin topladığı puanlar ve kümede kalma ihtimalleri UEFA verileri ışığında şekillendi.
2026-27 UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta geride kalan 4 hafta itibarıyla A Milli Futbol Takımı, 0 puanla 4. ve son sırada yer alıyor. Oynadığı dört müsabakadan da mağlubiyetle ayrılan Ay-Yıldızlı ekip, rakip fileleri 2 kez havalandırırken kalesinde 11 gol gördü ve -9 averajla grupta yer alıyor.
A Ligi 1. Grup'ta zirve mücadelesi veren Fransa, İtalya ve Belçika arasında büyük bir rekabet yaşanıyor. Dört maç sonunda oluşan resmi puan tablosu şu şekilde:
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|Puan
|1
|Fransa
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|+5
|10
|2
|İtalya
|4
|2
|1
|1
|8
|5
|+3
|7
|3
|Belçika
|4
|2
|0
|2
|6
|5
|+1
|6
|4
|Türkiye
|4
|0
|0
|4
|2
|11
|-9
|0