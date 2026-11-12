UEFA Uluslar Ligi puan durumları 2026: Milli takım kaçıncı sırada, Türkiye’nin rakiplerinin kaç puanı var?

2026-27 UEFA Uluslar Ligi heyecanı, grup aşamasındaki kritik virajlarla devam ediyor. Avrupa'nın en üst seviyesi olan A Ligi 1. Grup'ta dev rakiplerle eşleşen A Milli Futbol Takımı, oynadığı dört karşılaşmada istediği sonuçları alamadı. Futbolseverlerin arama motorlarında en sık sorguladığı grup sıralaması, rakiplerin topladığı puanlar ve kümede kalma ihtimalleri UEFA verileri ışığında şekillendi.