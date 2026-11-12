Haberler Yaşam Haberleri UEFA Uluslar Ligi puan durumları 2026: Milli takım kaçıncı sırada, Türkiye'nin rakiplerinin kaç puanı var?
Giriş Tarihi: 12.11.2026 16:16 Son Güncelleme: 12.11.2026 16:19

UEFA Uluslar Ligi puan durumları 2026: Milli takım kaçıncı sırada, Türkiye'nin rakiplerinin kaç puanı var?

2026-27 UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın güncel puan durumu ve sıralaması netleşti. Dördüncü maçların ardından grupta henüz puanla tanışamayan Ay-Yıldızlılar, son sırada yer alıyor. Fransa, İtalya ve Belçika'nın yer aldığı zorlu gruptaki güncel tablo, kalan maçlar ve düşme hattı hesapları gündemde.

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UEFA Uluslar Ligi puan durumları 2026: Milli takım kaçıncı sırada, Türkiye’nin rakiplerinin kaç puanı var?
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2026-27 UEFA Uluslar Ligi heyecanı, grup aşamasındaki kritik virajlarla devam ediyor. Avrupa'nın en üst seviyesi olan A Ligi 1. Grup'ta dev rakiplerle eşleşen A Milli Futbol Takımı, oynadığı dört karşılaşmada istediği sonuçları alamadı. Futbolseverlerin arama motorlarında en sık sorguladığı grup sıralaması, rakiplerin topladığı puanlar ve kümede kalma ihtimalleri UEFA verileri ışığında şekillendi.

A MİLLİ TAKIM KAÇINCI SIRADA, KAÇ PUANI VAR?

2026-27 UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta geride kalan 4 hafta itibarıyla A Milli Futbol Takımı, 0 puanla 4. ve son sırada yer alıyor. Oynadığı dört müsabakadan da mağlubiyetle ayrılan Ay-Yıldızlı ekip, rakip fileleri 2 kez havalandırırken kalesinde 11 gol gördü ve -9 averajla grupta yer alıyor.

TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİNİN PUANLARI VE GÜNCEL PUAN DURUMU

A Ligi 1. Grup'ta zirve mücadelesi veren Fransa, İtalya ve Belçika arasında büyük bir rekabet yaşanıyor. Dört maç sonunda oluşan resmi puan tablosu şu şekilde:

Sıra Takım O G B M A Y Av Puan
1 Fransa 4 3 1 0 7 2 +5 10
2 İtalya 4 2 1 1 8 5 +3 7
3 Belçika 4 2 0 2 6 5 +1 6
4 Türkiye 4 0 0 4 2 11 -9 0

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GÜNCEL UEFA ULUSLAR LİGİ PUAN DURUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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