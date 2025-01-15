Ugandalı yıldız voleybolcunun babalık sevinci

Afrika ülkesi Uganda'nın başkenti Kampala'da yaşayan Sandra Nanziri (36) - Okello Daudi (29) çifti 4 yıl önce evlendi. Profesyonel voleybol oyuncusu olan Okello Daudi'nin iki hayali vardı. Biri profesyonel voleybol hayatını Türkiye'de sürdürmek, ikinci ise baba olmaktı. Önce hayallerinden biri gerçekleşti. Bursa Büyükşehir Belediyespor'a transfer oldu. Anne-baba olmak isteyen çift, 4 yıldır evlat hasretiyle de yanıp tutuşuyordu. Doğal yolla gebelik oluşmayınca kendi ülkelerinde gitmedikleri doktor kalmamıştı. Hayalini kurdukları bebeklerine kavuşabilmek için de Bursa'da tedavi olma kararı aldılar. Tüp Bebek ve Kadın Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sabri Çolak'a gittiler. Çift tüp bebek tedavisiyle geçtiğimiz ay oğulları Isaiah Daudi Okello'yu kucağına aldı. Anne Sandra Nanziri ise oğulları Isaiah Daudi Okello'ya kavuştukları için çok mutlu olduğunu belirtti.