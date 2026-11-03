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Giriş Tarihi: 03.11.2026 17:35

Ukrayna İHA’larının vurduğu gemi İstanbul Boğazı’ndan geçti

Karadeniz'de Ukrayna'ya ait İHA’lar tarafından vurulan ve ağır hasar alan Panama bayraklı "ARINA A" isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçirildi. Trabzon açıklarından çekilerek İstanbul'a getirilen 190 metre uzunluğundaki gemiye, boğaz geçişinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 5 römorkör daha eşlik etti. Trafiğe kapatılan İstanbul Boğazı, geminin geçişinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

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Semih KARA Semih KARA
Ukrayna İHA’larının vurduğu gemi İstanbul Boğazı’ndan geçti
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Eylül 2026'da İstanbul'dan Rusya'ya seyir halinde olan Panama bayraklı "ARINA A" isimli kuru yük gemisi, Karadeniz'de Ukrayna'ya ait insansız hava aracının saldırısına uğramış ve gemi kaptanı Dmitry Zhitin hayatını kaybetmişti. Gemide bulunan 25 mürettebat ise 7 Ekim'de Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edilerek Trabzon'da karaya çıkarılmıştı.

BOĞAZ TRAFİĞE KAPATILDI

Gemi, Trabzon açıklarından çekilerek İstanbul Boğazı açıklarına getirildi. Yaklaşık 190 metre uzunluğa ve 30.5 metre genişliğe sahip geminin geçişi için İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı.

6 RÖMORKÖR EŞLİK ETTİ

Kıyı Emniyeti'ne ait römorkörle birlikte toplam 6 kurtarma römorkörü hasarlı gemiye eşlik etti. Geminin Yalova'daki bir tersaneye götürüleceği açıklandı. Dev geminin Boğaz'dan geçişi dron ile görüntülenirken, operasyonun tamamlanmasının ardından Boğaz yeniden gemi trafiğine açıldı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#İSTANBUL
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Ukrayna İHA’larının vurduğu gemi İstanbul Boğazı’ndan geçti
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