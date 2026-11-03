Ukrayna İHA’larının vurduğu gemi İstanbul Boğazı’ndan geçti

Eylül 2026'da İstanbul'dan Rusya'ya seyir halinde olan Panama bayraklı "ARINA A" isimli kuru yük gemisi, Karadeniz'de Ukrayna'ya ait insansız hava aracının saldırısına uğramış ve gemi kaptanı Dmitry Zhitin hayatını kaybetmişti. Gemide bulunan 25 mürettebat ise 7 Ekim'de Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edilerek Trabzon'da karaya çıkarılmıştı.

BOĞAZ TRAFİĞE KAPATILDI

Gemi, Trabzon açıklarından çekilerek İstanbul Boğazı açıklarına getirildi. Yaklaşık 190 metre uzunluğa ve 30.5 metre genişliğe sahip geminin geçişi için İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı.

6 RÖMORKÖR EŞLİK ETTİ

Kıyı Emniyeti'ne ait römorkörle birlikte toplam 6 kurtarma römorkörü hasarlı gemiye eşlik etti. Geminin Yalova'daki bir tersaneye götürüleceği açıklandı. Dev geminin Boğaz'dan geçişi dron ile görüntülenirken, operasyonun tamamlanmasının ardından Boğaz yeniden gemi trafiğine açıldı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör