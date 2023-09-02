Ukraynalı gemi kaptanı ölümden döndü

Gürcistan'dan İstanbul'a doğru seyir halinde bulunan geminin ikinci kaptanı denize düştü, saatler süren aramaların ardından sağ bulundu. Gürcistan'ın Poti Limanı'ndan İstanbul'a gelmek üzere hareket eden Liberya bayraklı MSC NADRIELY isimli konteyner gemisi, İstanbul'da Sarıyer Türkeli açıklarına geldiği sırada geminin Ukraynalı 2'nci kaptanı denize düştü. Arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Sahil Güvenlik uçağı ve botlarının da katıldığı çalışmalara, çevredeki diğer gemiler destek verdi. 20 saat süren aramalar sonucunda denizde bulunan kaptan sağ kurtarıldı.