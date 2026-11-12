Ukraynalı turistin ölümü mercek altında

Antalya
'nın Alanya
ilçesinde tatile gelen Finlandiya uyruklu Tima Nilo K. (64) ve Ukrayna
vatandaşı kız arkadaşı Yuliia Studylko (32), önceki gece dışarıdaki bir mekanda alkol alıp eğlendikten sonra kaldıkları 4 yıldızlı otele döndü. Çift oralarına çekildikten bir süre sonra resepsiyonu arayan Tima Nilo K., kız arkadaşının aniden yere düşüp hareketsiz kaldığını öne sürerek yardım istedi. Resepsiyon görevlilerinin ihbarıyla otele gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri, Ukraynalı kadın turistin yaşamını yitirdiği belirlendi. Studylko'nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Alanya Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla otelin güvenlik kameralarını inceleyen polis, Tima Nilo K.'nin, Ukraynalı kadın turiste cinsel istismarda bulunduğunu tespit etti. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Tima Nilo K., Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.