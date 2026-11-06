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Giriş Tarihi: 06.11.2026 15:21

Ukrayna’ya giden gemi Beykoz’da karaya oturdu: 13 personel kurtarıldı Bakan Uraloğlu detayları açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Beykoz’da makine arızası nedeniyle karaya oturan Saint Kitts ve Nevis bayraklı BYB OTHELLO isimli kargo gemisindeki 13 personelin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri tarafından tahliye edildiğini açıkladı.

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Semih BEKTAŞ Semih BEKTAŞ
Ukrayna’ya giden gemi Beykoz’da karaya oturdu: 13 personel kurtarıldı Bakan Uraloğlu detayları açıkladı
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Kocaeli'den Ukrayna'nın İzmail Limanı'na seyir halindeyken makine arızası yaşayan 97 metre uzunluğundaki BYB OTHELLO gemisi, gece saatlerinde Beykoz'da karaya oturdu. Saat 02.41'de ilk ihbar alındı. Bakan Uraloğlu açıklamasında, "İstanbul Boğazı'nın kuzey çıkışında makine arızası nedeniyle karaya oturan BYB OTHELLO isimli gemide bulunan 13 gemi personelini Kıyı Emniyeti ekiplerimizin müdahalesiyle emniyetli şekilde tahliye ettik" dedi.

'OLUMSUZ HAVA ŞARTLARINDA TAHLİYE'

İhbarın ardından kurtarma römorkörleri ile bir botun bölgeye sevk edildiğini belirten Uraloğlu, olumsuz hava şartlarının denizden müdahaleyi güçleştirdiğini ve geminin saat 03.56'da karaya oturduğunu bildirdi. Uraloğlu, "Olumsuz hava şartlarına rağmen kara tahlisiye ekiplerimizin kurduğu geleneksel varagele sistemiyle gemideki tüm personelin tahliyesini tamamladık" ifadelerini kullandı.

'13 PERSONEL KURTARILDI'

İlk personelin saat 06.28'de tahliye edildiğini belirten Uraloğlu, 13 personelin tamamının saat 06.55 itibarıyla emniyetli şekilde kurtarıldığını kaydetti. Tahliye edilen personelin sağlık durumuna ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, "Tahliye edilen 13 personelin sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. İlk gözlemlerde denizde gözle görülür bir kirliliğe rastlanmadı" dedi.

#İSTANBUL BOĞAZI #UKRAYNA #KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ #KOCAELİ #KIYI EMNİYETİ #BEYKOZ
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Ukrayna’ya giden gemi Beykoz’da karaya oturdu: 13 personel kurtarıldı Bakan Uraloğlu detayları açıkladı
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