Ulaşım raydan çıktı toplu çileye döndü

İstanbul 16 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık 21'inci kenti. Bu büyük nüfus yoğunluğuna yetersiz ve bakımsız araç filosu, düzensiz seferler ve sıkça yaşanan arızalar eklenince toplu ulaşım sistemi çöktü. SABAH, başta metrobüs ve metrolar olmak üzere İstanbul'un ulaşımına geniş bir mercek tuttu.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2019-2022 dönemi için İETT filosunun bakım onarım ihalesi, 2 milyar 114 milyon liraya CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın Mali Müşaviri olduğu Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye verilmişti. Yandaşa verilen ihalelerin ardından megakent, arızalanan metrobüsleri, yanan ve kaza yapan İETT otobüsleri yüzünden geciken seferlerle sıkça gündeme gelmeye başladı.Raylı sistemler de denetim ve bakımsızlıktan nasibini aldı. Sadece son bir ayda Metro İstanbul bünyesindeki tramvaylar 8 vakaya karıştı. 5 Aralık'ta Alibeyköy'de otobüs ile tramvay çarpıştı, 33 yolcu yaralandı. 20 Aralık'ta Kabataş'ta raydan çıkan tramvay direğe çarptı, 4 yolcu yaralandı.Toplu ulaşım sisteminin en önemli transfer merkezlerinden biri olan Mecidiyeköy metrobüs istasyonunda ise asansörlerin tamamı hizmet dışı bırakılmış durumda. Yürüyen merdivenler de sürekli arızalı. Özellikle engelli, hamile, yaşlı ve valizli yolcular, diğer yolcuların desteği olmadan istasyona erişemiyor.Sabahın erken saatlerinde işlerine gitmek üzere otobüs duraklarına giden vatandaşlar, dondurucu ayazda otobüs bekliyor. Geciken seferler nedeniyle kapasitesini dolduran araçlar transit geçerken, duraklarda izdiham yaşanıyor. Özellikle Yenibosna'da saat 07.30'da dahi duraktaki yoğunluk otoyola taşıyor.Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu, cuma ve cumartesi günleri dışında gece seferleri düzenlemiyor.Otobüs ve metrobüsteki bilgi ekranları düzgün çalışmıyor. Birçok ekran ya tamamen kapalı oluyor ya da yanlış durak bilgisi gösteriyor. Yanlış anonslar da özellikle görme engelli vatandaşları mağdur ediyor.2022'de toplu ulaşım araçlarının karıştığı 75 trafik kazasında 2 kişi öldü, 270 kişi yaralandı.İstanbul'daki toplu ulaşım sistemindeki sorunlara dair SABAH'a konuşan İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Merkezi Müdürü ve Ulaşım Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, teknik sorunlar ve denetimsizliğe dikkat çekti. Ilıcalı, "Belediye başkanı parti rozetini çıkarmalı ve 16 milyon insana eşit hizmet etmeli. Araç ve istasyonlardaki bakım ve denetim muntazam bir şekilde yapılmalı, tüm sistemler hassas şekilde incelenmeli. Bu kadar yolcunun olduğu bir kentte periyodik ve kalıcı bakımlar düzenli ve titizlikle yapılmazsa araçlar da arızalanır, metro rayları da yorulur, yürüyen merdivenler de bozulur. Denetimsizliğin oldu yerde sorunlar baş gösterir" dedi.Çöken toplu ulaşım sisteminin mağduru vatandaşlar da sorunlarını SABAH'a anlattı.En büyük problemimiz yoğunluk. Duraklarda uzun süre araç gelsin diye bekliyoruz, gelen araçlar da dolu olduğu için binemiyoruz. Duraklarda adeta hapsoluyoruz.Yürüyen merdivenlerde arıza modası var. Birçok istasyonda yürüyen merdivenler çalışmıyor. Yetersiz araçlar yüzünden duraklarda çok fazla bekliyoruz. Araçlar o kadar dolu oluyor ki binemiyoruz. Binsek de içeride nefes alamayacak durumda oluyoruz.Artık metrobüse binmek imkânsız hale geldi. Önceden böyle değildi. Mesai başlangıç ve çıkış saatlerinde duraklar mahşer alanı gibi oluyor.