Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kars ve Ardahan’da çeşitli programlara katıldı

Bakan Uraloğlu, Aşık Şenlik Tüneli ve Çıldır-Aktaş Bağlantı Yolu'nu hizmete açarak, şu açıklamayı yaptı: "Türkiye ile Gürcistan arasındaki Aktaş Sınır Kapısı'na erişimi sağlayan 16,3 kilometre uzunluğundaki Çıldır-Aktaş Bağlantı Yolu'nu inşa ettik. Ağır kış şartlarının hakim olduğu Mozeret Geçidi'ndeki keskin virajları baypas ettik. Yol kotunu 209 metre aşağıya alarak, güzergâhı kullanan sürücülerimizin yaşadığı zorlukları minimize ettik ve 14 keskin virajı ortadan kaldırarak güvenliği artırdık. Ayrıca, bu güzergâhı 4 kilometre kısaltarak seyahat süresini 35 dakikadan 10 dakikaya indirdik. Bu sayede yıllık toplamda 113,5 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca araçların çevreye verdiği karbon emisyonunu 2 bin 42 ton azaltarak, Ardahan'ın eşsiz doğasının korunmasına katkı sunacağız." Bakan Uraloğlu, projede doğanın korunması için yapılan çalışmalara da dikkat çekti: "Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı Yolu'nun Aktaş Gölü yakınlarındaki kesiminde 2 bin 660 metre uzunluğunda ve 3 metre yüksekliğinde gürültü bariyerleri montajı yapıyoruz. Bu bariyer, 42 kuş türünün yaşadığı ve bazı türlerin Türkiye'deki tek üreme noktası olan Aktaş Gölü'ndeki doğal yaşamın ulaşım sebebiyle etkilenmesinin önüne geçecektir."

"Kış Şartları Artık İnsanlarımızı Etkilemeyecek"

Uraloğlu, tünelin bölge halkına büyük fayda sağlayacağını vurguladı: "Tünel, bölge insanına umut aşılamış ve Ardahan'ın geçmişiyle geleceği arasında bir köprü olmuştur. Kışın çetin şartları artık bölge insanının günlük yaşamını olumsuz etkilemeyecek. Tünel, bölgenin ticaretini canlandıracak, turizmini geliştirecek ve her geçen araç, Ardahan'ın kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Ardahan, coğrafi izolasyonunu aşarak, Türkiye'ye ve dünyaya daha yakın hale gelmiştir."

"2002'den Sonra 767 Kilometre Tünel Yapıldı"

Uraloğlu, Türkiye genelindeki tünel yatırımlarıyla ilgili de şu bilgileri verdi: "2002 yılına kadar yaklaşık 80 yılda 50 kilometre tünel yapılmışken, son 22 yılda bu uzunluk 767 kilometreye çıkarıldı. Toplam 311 kilometre olan köprü uzunluğumuz ise 790 kilometreye ulaştı. Tüneller, köprüler ve bölünmüş yollar sayesinde, vatandaşlarımız yıllık 739 milyon saat zaman, yaklaşık 2 milyar 437 milyon litre akaryakıt tasarrufu sağlıyor. Ayrıca, bu projelerin getirdiği tasarruflarla, yıllık 197 milyar lira ekonomik fayda sağlıyoruz."

"Ardahan'a 33 Milyar Lira Yatırım Yapıldı"

Bakan Uraloğlu, Ardahan'ın ulaşım altyapısına yapılan yatırımlar hakkında şunları kaydetti: "Son 22 yılda Ardahan'a 33 milyar lira yatırım yaptık. Ardahan'da hiç bölünmüş yol yokken, şimdi 147 kilometre bölünmüş yol yaptık. Ayrıca, 161 kilometre bitümlü sıcak karışımlı yol inşa ettik. Ardahan, ulaşım açısından çok önemli bir noktaya geldi."

"8 Milyar Liralık 8 Karayolu Projesi Sürdürülüyor"

Uraloğlu, şu anda Ardahan'da 8 milyar liranın üzerinde bütçeye sahip 8 ayrı karayolu projesine devam ettiklerini belirtti: "Ardahan-Çıldır Ayrımı-Posof-Türkgözü Yolu, Çamlıçatak-Hasköy ve Çoruh Üniversitesi İl Yolu gibi projelerimizde çalışmalar sürüyor."

"Kura Viyadüğü'ndeki Çalışmalar Bu Yıl Sonunda Tamamlanacak"

Bakan Uraloğlu, Ardahan-Posof-Türkgözü Yolu'ndaki 276 metre uzunluğundaki Kura Viyadüğü'nün çalışmalarını da yerinde incelediklerini duyurdu:

"Bu projede, 4 bin 972 metre uzunluğundaki Ilgar Tüneli ve Kura Viyadüğü'nün yanı sıra 1 adet 87 metrelik çift köprü ve 1 adet 180 metrelik tek köprü bulunuyor. Kura Viyadüğü'nde yıl sonuna kadar çalışmalar tamamlanacak."