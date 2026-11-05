Ülke genelinde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik operasyon! 121 şüpheli hakkında adli işlem

YAKLAŞIK 95 MİLYON LİRA VERGİ KAYBININ ÖNÜNE GEÇİLDİ

Operasyonlar sonucunda 5 bin 754 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 44 bin 677 litre etil alkol, bin 17 şişe kaçak ve sahte alkollü içki ile 821 adet aroma ele geçirildi. Ayrıca 6 tabanca, 3 av tüfeği ve 182 fişek ele geçirilirken, 9 yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi. Gerçekleştirilen çalışmalarla yaklaşık 95 milyon lira vergi kaybının önüne geçildi.