Ülke genelinde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik operasyon! 121 şüpheli hakkında adli işlem

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, kaçak ve sahte alkollü içki ile yasa dışı alkollü içki imalatında kullanılan etil alkol ticaretinin engellenmesine yönelik ülke genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 121 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarla yaklaşık 95 milyon lira vergi kaybının önüne geçildi.
YAKLAŞIK 95 MİLYON LİRA VERGİ KAYBININ ÖNÜNE GEÇİLDİ
Operasyonlar sonucunda 5 bin 754 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 44 bin 677 litre etil alkol, bin 17 şişe kaçak ve sahte alkollü içki ile 821 adet aroma ele geçirildi. Ayrıca 6 tabanca, 3 av tüfeği ve 182 fişek ele geçirilirken, 9 yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi. Gerçekleştirilen çalışmalarla yaklaşık 95 milyon lira vergi kaybının önüne geçildi.
"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden kaçak ve sahte alkol üreticilerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.