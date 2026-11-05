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Giriş Tarihi: 05.11.2026 14:13 Son Güncelleme: 05.11.2026 14:15

Ülke genelinde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik operasyon! 121 şüpheli hakkında adli işlem

Ülke genelinde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 121 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarla yaklaşık 95 milyon lira vergi kaybının önüne geçildi.

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Ülke genelinde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik operasyon! 121 şüpheli hakkında adli işlem
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Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, kaçak ve sahte alkollü içki ile yasa dışı alkollü içki imalatında kullanılan etil alkol ticaretinin engellenmesine yönelik ülke genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 121 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarla yaklaşık 95 milyon lira vergi kaybının önüne geçildi.

YAKLAŞIK 95 MİLYON LİRA VERGİ KAYBININ ÖNÜNE GEÇİLDİ

Operasyonlar sonucunda 5 bin 754 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 44 bin 677 litre etil alkol, bin 17 şişe kaçak ve sahte alkollü içki ile 821 adet aroma ele geçirildi. Ayrıca 6 tabanca, 3 av tüfeği ve 182 fişek ele geçirilirken, 9 yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi. Gerçekleştirilen çalışmalarla yaklaşık 95 milyon lira vergi kaybının önüne geçildi.

"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden kaçak ve sahte alkol üreticilerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İÇİŞLERİ BAKANLIĞI #EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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Ülke genelinde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik operasyon! 121 şüpheli hakkında adli işlem
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