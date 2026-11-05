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Giriş Tarihi: 05.11.2026 14:44

Ülke genelinde 'sahte ve kaçak içki' operasyonu! 121 şüpheli hakkında adli işlem

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 'Alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine' yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 121 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını duyurdu.

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Ülke genelinde ’sahte ve kaçak içki’ operasyonu! 121 şüpheli hakkında adli işlem
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; kaçak ve sahte alkollü içki ile yasa dışı alkollü içki imalatında kullanılan etil alkol ticaretinin engellenmesi amacıyla ülke genelinde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucunda; 5 bin 754 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 44 bin 677 litre etil alkol, 1017 şişe kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirildi. 9 yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi. Operasyon kapsamında 121 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Vatandaşların sağlığını tehdit eden kaçak ve sahte alkol üreticilerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

#İÇİŞLERİ BAKANLIĞI #EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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Ülke genelinde 'sahte ve kaçak içki' operasyonu! 121 şüpheli hakkında adli işlem
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