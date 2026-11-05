Ülke genelinde ’sahte ve kaçak içki’ operasyonu! 121 şüpheli hakkında adli işlem

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; kaçak ve sahte alkollü içki ile yasa dışı alkollü içki imalatında kullanılan etil alkol ticaretinin engellenmesi amacıyla ülke genelinde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucunda; 5 bin 754 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 44 bin 677 litre etil alkol, 1017 şişe kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirildi. 9 yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi. Operasyon kapsamında 121 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Vatandaşların sağlığını tehdit eden kaçak ve sahte alkol üreticilerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.