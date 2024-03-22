Ülkücü camianın önemli isimlerinden Prof. Dr. Hanefi Bostan vefat etti

Ülkücü camianın önemli isimlerinden, tarihçi ve sendikacı Prof. Dr. Hanefi Bostan vefat etti. Türk Eğitim-Sen İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Doç. Dr. Hanefi Bostan hayatını kaybetti. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci Bostan'ın vefat haberini "Konfederasyonumuzun Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi, Türk Eğitim-Sen İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı kıymetli dava ve yol arkadaşımız M. Hanefi Bostan'ı kaybettik. Sendikal mücadelede gece gündüz demeden çalışan mücadele arkadaşımıza yüce Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve tüm camiamıza baş sağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" diyerek duyurdu.

CENAZE NAMAZI YARIN ÖĞLE NAMAZINDAN SONRA

SABAH yazarı ve tarihçi Erhan Afyoncu ise Bostan'ın vefatı sonrasında şunları söyledi: "Yüreği Türklük idealleriyle dolu büyük bir Türk milliyetçisi ve tarihçisi olan Hanefi Bostan hocamızı kaybettik. Allah rahmet eylesin!" Hanefi Bostan'ın cenaze namazı ise yarın öğle namazına müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak.



BİRÇOK ESERE İMZA ATAN HANEFİ BOSTAN KİMDİR?

Prof. Dr. Hanefi Bostan, 1958'te Trabzon'un Çaykara ilçesinde doğdu. İlkokulu Çaykara'da, ortaokulu İstanbul Kartal Lisesi'nde, liseyi ise parasız devlet yatılısı olarak Boyabat'ta tamamladı. 1982 yılında Marmara Üniversitesi'nde lisans eğitimini 1982 yılında bitirdi. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Tarih Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Yüksek lisansını 1986'da, doktorasını 1993'te tamamladı. 1996 yılında Yardımcı Doçent, 2001 yılında M.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi'nin Tarih Bölümü Yeni Çağ Tarihi Anabilim Dalı'na kadrosuyla birlikte nakledildi. Doçentliğini ise 2018 yılında aldı. 2005 yılında ise XV-XVI. Asırlarda Trabzon Sancağında Sosyal ve İktisadi Hayat isimli kitabıyla Milliyet Gazetesi'nin Örsan Öymen–Kent Tarihi Ödülünü almıştı. Hanefi Bostan, Milliyetçi Hareket Partisi'nden İstanbul birinci bölgeden milletvekili adayı da olmuştu.

Prof. Dr. Hanefi Bostan, tarihçi kimliğiyle çok çeşitli araştırmalar imza atmıştı. Başta Trabzon olmak üzere Karadeniz tarihiyle ilgili orijinal çalışmaları vardı. Bostan özellikle Karadeniz'in Türklüğüne yönelik uydurma iddiaları arşivlere dayanan çalışmalarıyla çürütmüştü.

Hanefi Bostan'ın 'Barma Yaylası Tarihi ve Yayla Şenlikleri, Rize'nin Sosyal Tarihi (Fetihten 18. Yüzyıla), Harşit Vadisinin İdarî, Sosyal ve İktisadî Tarihi, Bir İslamcı Düşünür ve Sadrazam Said Halim Paşa, Arşiv Belgelerine Göre Karadeniz'de Nüfus Hareketleri ve Nüfusun Etnik Yapısı ve XV-XVI. Asırlarda Trabzon Sancağı'nda Sosyal ve İktisadî Hayat' isimli eserleri vardı.