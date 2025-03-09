Ultra zenginlerin yeni trendi ömür uzatma tedavisi

Zenginler ömrünü uzatmak için Karayiplere giderek gen değişimi yapıyor.Karayipler'in Roatan Adası'nda kurulan ve ultra zenginlerin akın ettiği Prospera şehirde, ABD'nin yasakladığı deneysel gen terapileri yapılıyor. Bu deneysel şehirde ise resmi para birimi Bitcoin. Yapılan deneyler arasında insan ömrünü uzatan gen terapisi de var. FDA tarafından onaylanmayan ve ABD'de yasadışı olan bu tedavinin maliyeti şu an 25 bin dolar ve vücudun kendini onarmasını teşvik eden DNA moleküllerinin basit bir enjeksiyonunu içeriyor. Etkisinin bir ila iki yıl kadar sürdüğü söyleniyor. Şehirde bulunan bir klinikte 25 bin dolara kas kütlesi artırılıyor, yağ oranı azaltılıyor ve böylelikle yaşlanma süreci yavaşlatılıyor. Bu tedaviyi deneyenler arasında ünlü biyohacker Bryan Johnson da var. Ve sonuçlarında memnun olduğunu ifade ediyor.





YASAL DAYANAĞI BULUNMUYOR

Diğer bir işlem ise kök hücre tedavileri ve estetik operasyonlar. Bu hizmetlerin de yaşlanmayı tersine çevirdiği öne sürülüyor. Şehir, son yıllarda büyük ilgi görürken nüfusun 2030 yılında 38 bin kişiye ulaşacağı tahmin ediliyor. Fakat bu deneysel şehir, etik ve yasal tartışmalarını da beraberinde getirdi. Ancak bu deneysel cennetin, etik ve yasal boyutları tartışma yaratmaya devam ediyor.