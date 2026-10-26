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Giriş Tarihi: 26.10.2026 10:49

Uludağ’da şaşkına çeviren olay! Doğa yürüyüşü yaparken mağarada yaşayan insana rastladılar

Bursa’da bir grup trekking (doğa yürüyüşü) sporcusu, Uludağ’a tırmandıkları sırada ormanlık alanda bulunan mağarada yaşlı bir adamın yaşadığını fark etti. Şaşkına dönen grup, bir süredir mağarada yaşadığını söyleyen Metin T’yi, şehir merkezine götürmek için ikna etmeye çalıştı ancak başaramadı.

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MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Uludağ’da şaşkına çeviren olay! Doğa yürüyüşü yaparken mağarada yaşayan insana rastladılar
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Uludağ'da dağcılık ve trekking sporuyla ilgilenen Düzgün Çelik ve bir grup sporcu, yürüyüş yaptıkları sırada bir mağaranın önünden geçti. O sırada mağarada birinin olduğunu fark eden grup büyük şok yaşadı. Ormanlık alandaki bir mağaraya sığınan Metin T. ile bir süre sohbet eden sporcu grubu, yaşlı adamı şehir merkezine ve ailesine dönmek için ikna etmeyi başaramadı. Metin T, sağlığının iyi olduğunu ve hiçbir şeye ihtiyacının olmadığını söyleyerek şehir merkezine inmeyi red etti. Bunun üzerine Düzgün Sönmez ve arkadaşları, yaşlı adama su ve yiyecek yardımı yaparken, gece soğuktan etkilenmemesi için ise battaniye verdi.

Mağaradan ayrılan ve tırmanışa devam eden sporcular, yaşlı adamın sağlığından endişe ederek, durumu yetkililere bildirdi. Metin T'nin son durumu ve mağarada kalmaya devam edip etmediği henüz bilinmiyor.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#BURSA
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Uludağ’da şaşkına çeviren olay! Doğa yürüyüşü yaparken mağarada yaşayan insana rastladılar
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