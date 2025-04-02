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Giriş Tarihi: 2.4.2025 17:52 Son Güncelleme: 2.4.2025 18:03

Uludağ’daki otel yangınından kötü haber! Milli Sporcunun annesi de hayatını kaybetti

Bursa Uludağ’da 27 Mat sabahı meydana gelen ve Milli Sporcu Berkin Usta ile babası Yahya Usta’nın hayatını kaybettiği yangın olayından bir acı haber daha geldi. Yangında ağır yaralanan ve tedavi altına alınan Fikriye Usta da yaşam mücadelesini kaybetti.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Uludağ’daki otel yangınından kötü haber! Milli Sporcunun annesi de hayatını kaybetti

Kış turizminin önemi merkezlerinden biri olan Uludağ'da, birinci Oteller Bölgesinde faaliyet gösteren Kervansaray Otelde 27 Mart günü sabaha karşı yangın çıkmıştı.

Kısa sürede müdahale edilen ve kontrol altına alınan yangında, Milli Kayak Sporcusu 25 yaşındaki Berkin Usta ile kayak hocası olan babası 57 yaşındaki Yahya Usta hayatını kaybetmişti. Yangında, bilinci kapalı ve ağır yaralı bir halde hastaneye kaldırılan anne Fikriye Usta, 1 haftanın ardından verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım servisinde tedavisi süren Fikriye Usta, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Fikriye Usta'nın cenazesinin, yarın kılınacak olan cenaze namazı sonrası eşi Hamitler mezarlığında eşi ile oğlunun yanına defnedileceği öğrenildi.

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Uludağ’daki otel yangınından kötü haber! Milli Sporcunun annesi de hayatını kaybetti
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