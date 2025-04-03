Haberler Yaşam Haberleri Uludağ’daki yangın faciasında eşi ve oğlunu kaybetmişti: Berkin Usta da gözyaşları ile toprağa verildi
Giriş Tarihi: 3.4.2025 14:46 Son Güncelleme: 3.4.2025 14:58

Uludağ’daki yangın faciasında eşi ve oğlunu kaybetmişti: Berkin Usta da gözyaşları ile toprağa verildi

Bursa Uludağ’da 'mimari', 'yangın tesisat' ve 'yangın algılama' sistemlerinde tespit edilen ve kapatılan Kervansaray Otel’de çıkan yangında eski milli kayakçı Yahya Usta ile oğlu milli kayakçı Berkin Usta hayatını kaybetti. Feci olayda yaralanan anne Fikriye Usta’dan da dün akşam acı haber geldi. Usta, gözyaşları ile eşi ve oğlunun yanına defnedildi.

DHA
Uludağ’daki yangın faciasında eşi ve oğlunu kaybetmişti: Berkin Usta da gözyaşları ile toprağa verildi

Türkiye'nin ilk kayak merkezi olan Uludağ'da yapılan denetimlerde, 1'inci Bölge'de bulunan Kervansaray Otel, 'mimari', 'yangın tesisat' ve 'yangın algılama' sistemlerinde tespit edilen 38 eksiklik nedeniyle kapatıldı.

Kayak malzemesi kiralayan ve otel görevlilerinin kaldığı binada, geçen hafta perşembe sabaha karşı yangın çıktı. Otelde konaklayan bir grup gencin, kafe-restoran bölümündeki şöminenin yanına bıraktığı mangaldan sıçrayan kıvılcımların, süs bitkisini tutuşturmasıyla çıkan yangına, Uludağ'daki itfaiye ve AFAD ekipleri kısa sürede müdahale etti.

9 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Binayı tamamen saran alevler güçlükle söndürülürken, dumandan etkilenen 9 kişi tahliye edildi. Otelde kalan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Usta ile oğlu milli kayakçı Berkin Usta hayatını kaybetti, eşi Fikriye Usta da hastaneye kaldırıldı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Fikriye Usta da dün yaşamını yitirdi.

EŞİ VE OĞLUNUN YANINA DEFNEDİLDİ

Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Fikriye Usta'nın cenazesi, bugün yakınları tarafından alınarak Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi Sinandede Camisi'ne getirildi.

Burada öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Fikriye Usta, Hamitler Kent Mezarlığı'nda eşi Yahya Usta ve oğlu Berkin Usta'nın yanına defnedildi.

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Uludağ’daki yangın faciasında eşi ve oğlunu kaybetmişti: Berkin Usta da gözyaşları ile toprağa verildi
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