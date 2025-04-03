Uludağ’daki yangın faciasında eşi ve oğlunu kaybetmişti: Berkin Usta da gözyaşları ile toprağa verildi

9 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Binayı tamamen saran alevler güçlükle söndürülürken, dumandan etkilenen 9 kişi tahliye edildi. Otelde kalan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Usta ile oğlu milli kayakçı Berkin Usta hayatını kaybetti, eşi Fikriye Usta da hastaneye kaldırıldı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Fikriye Usta da dün yaşamını yitirdi.