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Giriş Tarihi: 26.10.2026 15:30

Ulusal Staj Programı başvuruları başladı mı, kimler başvurabilir? 2027 İŞKUR staj başvuru takvimi açıklandı!

Üniversite öğrencilerine kamu kurumları ve özel sektörde iş deneyimi kazanma fırsatı sunan Ulusal Staj Programı için yeni dönem başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın duyurusuyla birlikte ön lisans ve lisans öğrencilerine yönelik staj başvuruları yeniden açıldı. Peki, Ulusal Staj Programı başvuruları başladı mı, şartlar neler?

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Ulusal Staj Programı başvuruları başladı mı, kimler başvurabilir? 2027 İŞKUR staj başvuru takvimi açıklandı!
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın paylaşımıyla 2027 Ulusal Staj Programı için başvuru ekranı erişime açıldı. Programa katılmak isteyen öğrenciler için başvuru süresi, öğrenim şartları ve izlenecek adımlar da belli oldu.

2027 ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Üniversite öğrencilerini kamu kurumları ve özel sektörün sunduğu kariyer fırsatlarıyla buluşturan Ulusal Staj Programı'nda 2027 dönemi için başvuru ekranı açıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın duyurusuyla 26 Ekim Pazartesi günü başlayan başvurular, 14 Aralık Pazartesi günü sona erecek.

ULUSAL STAJ PROGRAMI'NA KİMLER BAŞVURABİLİR, ŞARTLARI NELER?

2027 Ulusal Staj Programı, üniversite öğrenimi devam eden gençlere farklı sektörlerde staj yapma ve mesleki becerilerini geliştirme fırsatı sunuyor. Ancak programa katılım için öğrencilerin yaş, sınıf ve akademik başarı bakımından belirli koşulları karşılaması gerekiyor.

  • Başvuru yapacak adayların 1 Ocak 2027 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış, yani 1 Ocak 1992 ve sonrasında doğmuş olması ve genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,00 olması isteniyor.
  • Türkiye ve KKTC'deki üniversitelerde örgün eğitim gören ön lisans öğrencilerinin 1. veya 2. sınıfta, lisans öğrencilerinin ise 2, 3 veya 4. sınıfta bulunması gerekiyor. Tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri programın dışında tutuluyor.
  • Yurt dışındaki üniversitelerde eğitim alan Türk vatandaşları ve Mavi Kart sahipleri de belirlenen koşullarla başvuru yapabilecek. Bu gruptaki ön lisans ve lisans öğrencilerinin yanı sıra yüksek lisans ve doktora öğrenimine devam edenler de programdan yararlanabilecek.
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2027 ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Staj yoluyla kamu kurumlarını ve özel şirketlerin çalışma ortamlarını tanımak isteyen öğrenciler, başvurularını ulusalstajprogrami.iskur.gov.tr adresindeki İŞKUR sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Adayların ilk olarak e-Devlet bilgileriyle sisteme giriş yapması gerekiyor. Kimlik, üniversite, bölüm ve öğrenim durumuna ilişkin kayıtlar kontrol edildikten sonra başvuru formuna geçilebilecek. Formda akademik çalışmaların yanı sıra mesleki kazanımlar, sosyal etkinlikler, sanatsal faaliyetler ve sportif başarılarla ilgili bilgilere de yer verilecek.

Öğrencilerin bütün aşamaları tamamlayarak başvurularını sistem üzerinden onaylaması gerekiyor.

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ULUSAL STAJ PROGRAMI'NDA ÖĞRENCİLER NASIL SEÇİLECEK?

Ulusal Staj Programı'nda öğrenciler yalnızca not ortalamalarına göre değil, akademik başarıları, sosyal sorumluluk çalışmaları, sanat ve spor faaliyetleri üzerinden de değerlendiriliyor. Kamu kurumları ve özel sektör işverenleri, adayların kimlik ve üniversite bilgilerini görmeden yeterlilik puanlarına göre staj teklifinde bulunabilecek. Teklif alan öğrenciler ise kendilerine uygun kurumu onaylıp tercih edebilir.

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Ulusal Staj Programı başvuruları başladı mı, kimler başvurabilir? 2027 İŞKUR staj başvuru takvimi açıklandı!
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