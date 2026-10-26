Ulusal Staj Programı başvuruları başladı mı, kimler başvurabilir? 2027 İŞKUR staj başvuru takvimi açıklandı!

ULUSAL STAJ PROGRAMI'NDA ÖĞRENCİLER NASIL SEÇİLECEK?

Ulusal Staj Programı'nda öğrenciler yalnızca not ortalamalarına göre değil, akademik başarıları, sosyal sorumluluk çalışmaları, sanat ve spor faaliyetleri üzerinden de değerlendiriliyor. Kamu kurumları ve özel sektör işverenleri, adayların kimlik ve üniversite bilgilerini görmeden yeterlilik puanlarına göre staj teklifinde bulunabilecek. Teklif alan öğrenciler ise kendilerine uygun kurumu onaylıp tercih edebilir.