Ulusal Staj Programı başvuruları başladı mı, kimler başvurabilir? 2027 İŞKUR staj başvuru takvimi açıklandı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın paylaşımıyla 2027 Ulusal Staj Programı için başvuru ekranı erişime açıldı. Programa katılmak isteyen öğrenciler için başvuru süresi, öğrenim şartları ve izlenecek adımlar da belli oldu.
Üniversite öğrencilerini kamu kurumları ve özel sektörün sunduğu kariyer fırsatlarıyla buluşturan Ulusal Staj Programı'nda 2027 dönemi için başvuru ekranı açıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın duyurusuyla 26 Ekim Pazartesi günü başlayan başvurular, 14 Aralık Pazartesi günü sona erecek.
2027 Ulusal Staj Programı, üniversite öğrenimi devam eden gençlere farklı sektörlerde staj yapma ve mesleki becerilerini geliştirme fırsatı sunuyor. Ancak programa katılım için öğrencilerin yaş, sınıf ve akademik başarı bakımından belirli koşulları karşılaması gerekiyor.
Staj yoluyla kamu kurumlarını ve özel şirketlerin çalışma ortamlarını tanımak isteyen öğrenciler, başvurularını ulusalstajprogrami.iskur.gov.tr adresindeki İŞKUR sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.
Adayların ilk olarak e-Devlet bilgileriyle sisteme giriş yapması gerekiyor. Kimlik, üniversite, bölüm ve öğrenim durumuna ilişkin kayıtlar kontrol edildikten sonra başvuru formuna geçilebilecek. Formda akademik çalışmaların yanı sıra mesleki kazanımlar, sosyal etkinlikler, sanatsal faaliyetler ve sportif başarılarla ilgili bilgilere de yer verilecek.
Öğrencilerin bütün aşamaları tamamlayarak başvurularını sistem üzerinden onaylaması gerekiyor.
Ulusal Staj Programı'nda öğrenciler yalnızca not ortalamalarına göre değil, akademik başarıları, sosyal sorumluluk çalışmaları, sanat ve spor faaliyetleri üzerinden de değerlendiriliyor. Kamu kurumları ve özel sektör işverenleri, adayların kimlik ve üniversite bilgilerini görmeden yeterlilik puanlarına göre staj teklifinde bulunabilecek. Teklif alan öğrenciler ise kendilerine uygun kurumu onaylıp tercih edebilir.
📢 Sevgili gençler, sizin için güzel bir haberimiz var. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde uyguladığımız Ulusal Staj Programı'na başvurular bugün itibarıyla başladı. Kamu kurumlarında ve özel sektörde staj fırsatlarını yakalayabilir, deneyim elde ederek kariyer hayatınızı şekillendirebilirsiniz. 📲Detaylar için: https://t.co/V2yPf7vR5A @ulusalstajprg #UlusalStajProgramı— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) October 26, 2026