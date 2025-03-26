Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak? Ulusal Staj Programı sonuç tarihi bekleniyor!

Ulusal Staj Programı başvuru süreci son buldu. Programa başvuru yapan öğrenciler akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif yeterlilik puanları üzerinden şeffaf, izlenebilir ve yenilikçi bir yöntem ile değerlendiriliyor. Peki, Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak?İşte, sonuç tarihi ve detaylar!