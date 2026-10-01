Uluslar Ligi Maçı Yayın Kanalı: Almanya - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşaması maçları tüm hızıyla devam ediyor. Grupta üst sıraları hedefleyen Almanya ve Sırbistan takımları, Münih'teki Allianz Arena'da kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesinde futbolseverler; Almanya - Sırbistan maçı tarihi, saati ve yayın bilgilerini merakla takip ediyor.