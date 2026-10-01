Haberler Yaşam Haberleri Uluslar Ligi Maçı Yayın Kanalı: Almanya - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 1.10.2026 11:50 Son Güncelleme: 1.10.2026 11:53

Uluslar Ligi Maçı Yayın Kanalı: Almanya - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan dev bir mücadele ile devam ediyor. Grubun kritik maçında Almanya ile Sırbistan karşı karşıya gelecek. Bu galibiyet mücadelesi, naklen ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Peki, "Almanya - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" İşte detaylar…

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Uluslar Ligi Maçı Yayın Kanalı: Almanya - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşaması maçları tüm hızıyla devam ediyor. Grupta üst sıraları hedefleyen Almanya ve Sırbistan takımları, Münih'teki Allianz Arena'da kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesinde futbolseverler; Almanya - Sırbistan maçı tarihi, saati ve yayın bilgilerini merakla takip ediyor.

ALMANYA - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Almanya - Sırbistan Uluslar Ligi maçı 1 Ekim 2026 Perşembe bugün, TSİ ile saat 21.45'te start alacak. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarından olan Almanya - Sırbistan maçı A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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1 EKİM 2026 UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

🆚 Yunanistan - Hollanda
⏰ 21.45
📺 A Spor

🆚 Almanya - Sırbistan
⏰ 21.45
📺 A Haber

🆚 Danimarka - Portekiz
⏰ 21.45
📺 A2TV

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FUTBOL ŞÖLENİ TURKUVAZ MEDYA'DA

Turkuvaz Medya ekranlarındaki futbol şöleni devam ediyor. Avrupa'nın dev takımlarının Uluslar Ligi maçları da A Spor, A Haber, A Para, A2 kanallarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

1 Ekim Perşembe

21.45 Almanya – Sırbistan (A Haber)

21.45 Danimarka – Portekiz (A2)

21.45 Yunanistan – Hollanda (A Spor)

2 Ekim Cuma

21.45 Fransa – İtalya (A Haber)

21.45 Bosna Hersek – İsveç (A Spor)

21.45 Belçika – Türkiye (atv)

3 Ekim Cumartesi

19.00 Hırvatistan – İngiltere (A Spor)

21.45 İspanya – Çekya (A Haber)

21.45 İsveç – Slovenya (A Spor)

21.45 Kuzey Makedonya – İskoçya (A Para)

4 Ekim Pazar

19.00 Kosova – Avusturya (A Spor)

21.45 Yunanistan – Almanya (A Spor)

21.45 Hollanda – Sırbistan (A Haber)

21.45 Portekiz – Norveç (A2)

5 Ekim Pazartesi

21.45 Fransa – Belçika (A Spor)

21.45 Romanya – İsveç (A Haber)

21.45 İtalya – Türkiye (atv)

6 Ekim Salı

21.45 Hırvatistan – İspanya (A Haber)

21.45 İngiltere – Çekya (A Spor)

21.45 İsviçre – Kuzey Makedonya (A Para)

Uluslar Ligi heyecanı Turkuvaz Medya'da sürüyor! İşte şifresiz yayınlanacak maçlar...

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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