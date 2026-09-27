Haberler Yaşam Haberleri Norveç-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi Maçı Şifresiz Kanalda!
Giriş Tarihi: 27.09.2026 14:06 Son Güncelleme: 27.09.2026 15:28

Norveç-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi Maçı Şifresiz Kanalda!

UEFA Uluslar A Ligi 4. grup mücadelesinde Norveç ile Portekiz karşı karşıya geliyor. Cristiano Ronaldo'nun da yer alması beklendiği dev randevu naklen ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Taraftarlar "Norveç - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları merakla araştırıyor. İşte detaylar...

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Norveç-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi Maçı Şifresiz Kanalda!
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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan A Ligi gruplarındaki kritik karşılaşmalarla devam ediyor. Grupta üst sıraları hedefleyen Norveç ve Portekiz milli takımları, Oslo'daki Ullevaal Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Fransız hakem François Letexier'in düdük çalacağı karşılaşma öncesinde futbolseverler; Norveç - Portekiz maçı tarihi, saati ve yayın bilgilerini merakla takip ediyor.

NORVEÇ - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Norveç - Portekiz Uluslar Ligi maçı 27 Eylül 2026 Pazar günü, TSİ ile saat 21.45'te start alacak. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği UEFA Uluslar A Ligi karşılaşmalarından olan Norveç - Portekiz maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI

- 19.00 Sırbistan – Hollanda (A Spor)

- 21.45 Norveç – Portekiz (A Spor)

- 21.45 Almanya – Yunanistan (A Haber)

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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Norveç-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi Maçı Şifresiz Kanalda!
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