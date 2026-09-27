Norveç-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi Maçı Şifresiz Kanalda!

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan A Ligi gruplarındaki kritik karşılaşmalarla devam ediyor. Grupta üst sıraları hedefleyen Norveç ve Portekiz milli takımları, Oslo'daki Ullevaal Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Fransız hakem François Letexier'in düdük çalacağı karşılaşma öncesinde futbolseverler; Norveç - Portekiz maçı tarihi, saati ve yayın bilgilerini merakla takip ediyor.
Norveç - Portekiz Uluslar Ligi maçı 27 Eylül 2026 Pazar günü, TSİ ile saat 21.45'te start alacak. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği UEFA Uluslar A Ligi karşılaşmalarından olan Norveç - Portekiz maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
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- 19.00 Sırbistan – Hollanda (A Spor)
- 21.45 Norveç – Portekiz (A Spor)
- 21.45 Almanya – Yunanistan (A Haber)