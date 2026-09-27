Norveç-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi Maçı Şifresiz Kanalda!

NORVEÇ - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Norveç - Portekiz Uluslar Ligi maçı 27 Eylül 2026 Pazar günü, TSİ ile saat 21.45'te start alacak. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği UEFA Uluslar A Ligi karşılaşmalarından olan Norveç - Portekiz maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.