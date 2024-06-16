Uluslararası ödüllü kuaför kaza kurbanı

Eskişehir'i üzüntüye boğan kaza saat 12.00 sıralarında Enes Turşan yönetimindeki motosiklet Afyon-Burdur Karayolu 2'inci Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak yola savruldu.

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Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Eskişehir'de kuaförlük yapan ve ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceleri bulunan sürücü Enes Turşan ile eşi Nazlı Turşan ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ödüllü kuaför Enes Turşan yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Eşi Nazlı Turşun'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.