Haberler Yaşam Haberleri Uluslararası ödüllü kuaför kaza kurbanı
Giriş Tarihi: 16.6.2024 18:21 Son Güncelleme: 16.6.2024 19:43

Uluslararası ödüllü kuaför kaza kurbanı

Burdur’da meydana gelen tek taraflı motosiklet kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden uluslarası ödüllü kuaför Enes Turşun (28) hayatını kaybetti, eşi Nazlı Turşun (20) kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Uluslararası ödüllü kuaför kaza kurbanı

Eskişehir'i üzüntüye boğan kaza saat 12.00 sıralarında Enes Turşan yönetimindeki motosiklet Afyon-Burdur Karayolu 2'inci Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak yola savruldu.

KURTARILAMADI

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Eskişehir'de kuaförlük yapan ve ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceleri bulunan sürücü Enes Turşan ile eşi Nazlı Turşan ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ödüllü kuaför Enes Turşan yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Eşi Nazlı Turşun'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Uluslararası ödüllü kuaför kaza kurbanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA