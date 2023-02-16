Ümit kesilmedi, Aleyna ölmedi

Kahramanmaraş'ta depremin11'inci gününde bir mucize daha yaşandı.Dulkadiroğlu ilçesindeki Atabey Apartmanıenkazında çalışan ekipler, 17 yaşındakiAleyna Ölmez ile iletişim kurdu. Madenciler,domuzdamı yöntemiyle açtıkları tüneldengenç kızı 248 saat sonra tekrar gün ışığınaçıkardı. Kahramanmaraş Sütçü İmamÜniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ilkmüdahaleleri yapılan Aleyna daha sonraambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.Deprem gecesi 4'üncü kattaki evlerindeannesi, babası ve 2 kardeşiyle birlikte olduğubelirlenen Aleyna ile aynı odada kalan kardeşiMiraç'ın ise cesedi bulundu.Aleyna'nınküçük kardeşi Kıvanç'ın, depremden 10 dakikasonra kurtulduğu, anne ve babasının ise 9Şubat'ta cenazelerinin çıkarıldığı öğrenildi. 11gündür enkaz başında bekleyen Aleyna'nınteyzesi Güler Duman, kurtarmaekibindeki bir madenciye sarılarak,"11 gündür bizi yalnız bırakmadılar.Gece gündüz buradalar"dedi. Madencinin ise "Beni katma,hepimiz buradayız. 'Allah'tan ümit kesilmez'dedik. Biz çalışmaya devam edelim" cevabınıvermesi, herkesi duygulandırdı. Aleyna'nınamcası Mehmet Ölmez, "Kesinlikle umudumuzuyitirmedik. Allah'tan umut kesilmezdiyerek bekledik" diye konuştu.Aleyna'yı muayene eden Prof. Dr.Cengiz Dilber, "Vücut fonksiyonlarının,böbrek fonksiyonlarının bozulmaması bizişaşırttı. İnanılmaz bir olay. İlk geldiğinde'Aleyna nasılsın?' dedim, 'Çok iyiyim' dedi.Biraz travma var. Önemli kırığı yok. Beyinfonksiyonları iyi" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmez'in ailesiyle telefonda görüştü. Aleyna Ölmez'in bundan böyle teyzesi Güler Duman'a emanet olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim de üzerimize ne düşüyorsa her şeyiyle hazırız" ifadesini kullandı. Ambulans uçakla Ankara'ya getirilerek tedavi altına alınan Aleyna Ölmez'in sağlık durumu hakkında Prof. Dr. Necdet Ünüvar'dan bilgi aldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah kısa zamanda hemen servise de çıkar. Süratle inşallah şifasını görürüz, sağlıklı halini de görme fırsatını elde ederiz" diye konuştu. ANKARA