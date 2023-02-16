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Giriş Tarihi: 17.2.2023

Ümit kesilmedi, Aleyna ölmedi

Depremin 11’inci gününde umutları yeşerten bir mucize gerçekleşti. 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, madencilerin domuzdamı yöntemiyle 248. saatte enkazdan çıkarıldı

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Ümit kesilmedi, Aleyna ölmedi
Kahramanmaraş'ta depremin 11'inci gününde bir mucize daha yaşandı. Dulkadiroğlu ilçesindeki Atabey Apartmanı enkazında çalışan ekipler, 17 yaşındaki Aleyna Ölmez ile iletişim kurdu. Madenciler, domuzdamı yöntemiyle açtıkları tünelden genç kızı 248 saat sonra tekrar gün ışığına çıkardı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ilk müdahaleleri yapılan Aleyna daha sonra ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. Deprem gecesi 4'üncü kattaki evlerinde annesi, babası ve 2 kardeşiyle birlikte olduğu belirlenen Aleyna ile aynı odada kalan kardeşi Miraç'ın ise cesedi bulundu.



Aleyna'nın küçük kardeşi Kıvanç'ın, depremden 10 dakika sonra kurtulduğu, anne ve babasının ise 9 Şubat'ta cenazelerinin çıkarıldığı öğrenildi. 11 gündür enkaz başında bekleyen Aleyna'nın teyzesi Güler Duman, kurtarma ekibindeki bir madenciye sarılarak, "11 gündür bizi yalnız bırakmadılar. Gece gündüz buradalar" dedi. Madencinin ise "Beni katma, hepimiz buradayız. 'Allah'tan ümit kesilmez' dedik. Biz çalışmaya devam edelim" cevabını vermesi, herkesi duygulandırdı. Aleyna'nın amcası Mehmet Ölmez, "Kesinlikle umudumuzu yitirmedik. Allah'tan umut kesilmez diyerek bekledik" diye konuştu. Aleyna'yı muayene eden Prof. Dr. Cengiz Dilber, "Vücut fonksiyonlarının, böbrek fonksiyonlarının bozulmaması bizi şaşırttı. İnanılmaz bir olay. İlk geldiğinde 'Aleyna nasılsın?' dedim, 'Çok iyiyim' dedi. Biraz travma var. Önemli kırığı yok. Beyin fonksiyonları iyi" dedi.



BAŞKAN ERDOĞAN, ALEYNA'NIN AİLESİYLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmez'in ailesiyle telefonda görüştü. Aleyna Ölmez'in bundan böyle teyzesi Güler Duman'a emanet olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim de üzerimize ne düşüyorsa her şeyiyle hazırız" ifadesini kullandı. Ambulans uçakla Ankara'ya getirilerek tedavi altına alınan Aleyna Ölmez'in sağlık durumu hakkında Prof. Dr. Necdet Ünüvar'dan bilgi aldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah kısa zamanda hemen servise de çıkar. Süratle inşallah şifasını görürüz, sağlıklı halini de görme fırsatını elde ederiz" diye konuştu. ANKARA

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Ümit kesilmedi, Aleyna ölmedi
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