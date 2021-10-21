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Giriş Tarihi: 22.10.2021

Ümitcan öldürdü diğerleri gizledi

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Ümitcan öldürdü diğerleri gizledi
Ankara'nın Mamak ilçesinde Esra Hankulu'nun (25) evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma tamamlanarak, tutuklu Ümitcan Uygun hakkında (27) ağırlaştırılmış müebbet, tutuksuz 2 sanık hakkında 'suç delillerini gizlemek' suçundan 5'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, sanık Ümitcan Uygun'un Esra Hankulu'yu öldürdüğü, diğer 2 sanığın ise suç delillerini kararttıklarına vurgu yapıldı. Ümitcan Uygun için 'kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Furkan G. ve Dilan C. için ise 'suç delillerini gizlemek' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
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Ümitcan öldürdü diğerleri gizledi
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