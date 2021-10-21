Ümitcan öldürdü diğerleri gizledi

Ankara
'nın Mamak
ilçesinde Esra Hankulu
'nun (25) evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma tamamlanarak, tutuklu Ümitcan Uygun
hakkında (27) ağırlaştırılmış müebbet, tutuksuz 2 sanık hakkında 'suç delillerini gizlemek' suçundan 5'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, sanık Ümitcan Uygun'un Esra Hankulu'yu öldürdüğü, diğer 2 sanığın ise suç delillerini kararttıklarına vurgu yapıldı. Ümitcan Uygun için 'kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Furkan G. ve Dilan C. için ise 'suç delillerini gizlemek' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.