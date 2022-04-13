Haberler Yaşam Haberleri Ümitcan Uygun’a 10 yıl hapis
Giriş Tarihi: 14.4.2022

Ümitcan Uygun’a 10 yıl hapis

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Ümitcan Uygun’a 10 yıl hapis
Ankara Mamak'taki Akdere Mahallesi'nde 25 yaşındaki Esra Hankulu, yalnız yaşadığı evinde 5 Ağustos günü ölü bulundu. Hankulu ile geceyi evde geçiren arkadaşları Dilan Civelek ve Furkan Gürgil ile kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili devam eden soruşturmada şüpheli olan Ümitcan Uygun tutuklandı. Uygun hakkında 'Kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Furkan Gürgil ile Dilan Civelek'e ise suç delillerini karartmaktan 5'er yıl hapis cezası talep edilmişti. İddianamede, Uygun'un Hankulu'nun hayati bölgesi olan başına cebir uyguladığı, bu nedenle maktulün düşürülmesi veya kafasının sert ve künt bir zemine çarptırılması sonucunda hayatını kaybetti belirtildi. Uygun cesede yatakta uyur pozisyonu verdi. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Ümitcan Uygun'a 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 10 yıl hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, Gürgil ve Civelek'e ise suç delillerini karartmaktan 1 ay 6 gün hapis cezası verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

'İsrafı bitireceğim' dedi, İBB'yi böyle batırdı: Bir yemeğe 603 bin TL
Bakan Kurum tarih vererek duyurdu: TOKİ müjdesi vereceğiz!
Son dakika | Önce Kinder ardından Nestle! Bakteri krizi büyüyor: Fabrikada arama yapıldı
Son dakika: Rusya'dan ABD ve NATO'ya vururuz tehdidi: "Hepsi bizim için meşru hedef"
New York metrosunu kana bulamıştı! Saldırgan hakkında son dakika gelişme...
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan hac ve umre açıklaması
Bakan Soylu Türkiye'den sınır dışı edilen Suriyeli sayısını açıkladı
Sabah Özel... Dışişleri'nden AB'ye nota: Nihai yargı kararları uygulanmalı
Bruce Willis’in yakalandığı Afazi hastalığı nedir?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yüksekova'da iftarını açtı
ARKADAŞINA GÖNDER
Ümitcan Uygun’a 10 yıl hapis
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA