Ümitcan Uygun’a 10 yıl hapis

Ankara Mamak'taki Akdere Mahallesi'nde 25 yaşındaki Esra Hankulu, yalnız yaşadığı evinde 5 Ağustos günü ölü bulundu. Hankulu ile geceyi evde geçiren arkadaşları Dilan Civelek ve Furkan Gürgil ile kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili devam eden soruşturmada şüpheli olan Ümitcan Uygun tutuklandı. Uygun hakkında 'Kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Furkan Gürgil ile Dilan Civelek'e ise suç delillerini karartmaktan 5'er yıl hapis cezası talep edilmişti. İddianamede, Uygun'un Hankulu'nun hayati bölgesi olan başına cebir uyguladığı, bu nedenle maktulün düşürülmesi veya kafasının sert ve künt bir zemine çarptırılması sonucunda hayatını kaybetti belirtildi. Uygun cesede yatakta uyur pozisyonu verdi. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Ümitcan Uygun'a 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 10 yıl hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, Gürgil ve Civelek'e ise suç delillerini karartmaktan 1 ay 6 gün hapis cezası verdi.