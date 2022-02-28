Haberler Yaşam Haberleri Ümitcan’a verilen 4 yıl 10 aylık ceza içimizi yaktı
Giriş Tarihi: 1.3.2022

Ümitcan’a verilen 4 yıl 10 aylık ceza içimizi yaktı

ZAHİDE VURAL
Ümitcan’a verilen 4 yıl 10 aylık ceza içimizi yaktı
Ankara'da, "Aleyna Çakır" olarak bilinen 21 yaşındaki Sema Esen'i ölümünden önce darp edip, bu anları sosyal medyadan canlı yayınladığı suçlamasıyla yargılanan Ümitcan Uygun (28), 4 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Verilen karara tepki gösteren Aleyna Çakır'ın babası Mehmet Esen, "Ceza yetersiz, içimizi yaktı. Müebbetle yargılanmasını istiyoruz. İçerde yatsın çürüsün. Kızımı darp ettiğine dair görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. Bunlar suç unsuru değil mi? 4 yıl 10 ay değil ömür boyu içerde yatsın. Cinayet davamız sürüyor. Müebbet kararı çıkmasını bekliyoruz" dedi.

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Ümitcan’a verilen 4 yıl 10 aylık ceza içimizi yaktı
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