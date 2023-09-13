Libya'da binlerce insanın etkilendiği sel dolayısıyla Sağlık Bakanlığı afet bölgesine UMKE ve UMKE ATAK ekibiyle birlikte Sahra Hastanesi, Tıbbi sarf malzemeleri, cihazlar ve ilaçlar gönderdi.

Derne şehrinde kurdukları Sahra hastanesinde yaralılara müdahale eden Sağlık Bakanlığı UMKE ve UMKE ATAK ekipleri bir taraftan da sahada sağlık taraması yapıyor.

UMKE ekipleri, selin vurduğu Libya'da yaraları sarıyor | Video

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Afet Daire Başkanı Şükrü Yorulmaz, "Libya'nın Derne kentinde büyük bir felaket yaşandı. Bizler de Sağlık Bakanlığımızın talimatıyla bölgeye intikal ettik ve sahra hastanesi kurduk. Sahra hastanemizde çok sayıda yaralıya müdahale ettik." ifadelerini kullandı.