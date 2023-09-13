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Giriş Tarihi: 13.9.2023 21:00 Son Güncelleme: 13.9.2023 21:15

UMKE ekipleri, selin vurduğu Libya'da yaraları sarıyor

Sağlık Bakanlığına bağlı UMKE ekipleri Libya’da yaşanan sel felaketi nedeniyle binlerce insanın etkilendiği Derne şehrinde yaraları sarıyor. Sahada çalışmalarını sürdüren Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Afet Daire Başkanı Şükrü Yorulmaz, "Sağlık Bakanlığımızın talimatıyla bölgeye intikal ettik ve sahra hastanesi kurduk. Sahra hastanemizde çok sayıda yaralıya müdahale ettik." dedi.

UMKE ekipleri, selin vurduğu Libya’da yaraları sarıyor

Libya'da binlerce insanın etkilendiği sel dolayısıyla Sağlık Bakanlığı afet bölgesine UMKE ve UMKE ATAK ekibiyle birlikte Sahra Hastanesi, Tıbbi sarf malzemeleri, cihazlar ve ilaçlar gönderdi.

Derne şehrinde kurdukları Sahra hastanesinde yaralılara müdahale eden Sağlık Bakanlığı UMKE ve UMKE ATAK ekipleri bir taraftan da sahada sağlık taraması yapıyor.

UMKE ekipleri, selin vurduğu Libya'da yaraları sarıyor | Video

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Afet Daire Başkanı Şükrü Yorulmaz, "Libya'nın Derne kentinde büyük bir felaket yaşandı. Bizler de Sağlık Bakanlığımızın talimatıyla bölgeye intikal ettik ve sahra hastanesi kurduk. Sahra hastanemizde çok sayıda yaralıya müdahale ettik." ifadelerini kullandı.

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UMKE ekipleri, selin vurduğu Libya'da yaraları sarıyor
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