Ümraniye’de akılalmaz şiddet: Aracından indi suçsuz genci tokatladı!

Olay, Ümraniye'de meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan araca başka bir yönden gelen araç çarptı.
Kaza sonrası aracından inen öfkeli sürücü, kaldırımda skuteriyle duran suçsuz genci tokatladı. Yaşananlar başka bir aracın kamerasına yansırken, görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.
SALDIRGAN SÜRÜCÜYE CEZA YAĞDI
Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik inceleme yaptı. Yapılan incelemede, Ümraniye'de bir cadde üzerinde İ.T'nin (25) aracından inerek skuter kullanıcısına saldırıda bulunduğu ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi.
Polis ekiplerince yakalanan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesi uyarınca 180 bin lira idari para cezası verildi.