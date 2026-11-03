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Giriş Tarihi: 3.11.2026 00:36 Son Güncelleme: 3.11.2026 00:47

Ümraniye’de akılalmaz şiddet: Aracından indi suçsuz genci tokatladı!

Ümraniye’de bir otomobil sürücüsü, aracına çarptığını iddia ettiği, kaldırımda skuteriyle duran gence araçtan inerek tokat attı. Başka bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde söz konusu araca başka bir aracın çarptığı belli olurken, görüntülerin sosyal medyada büyük tepki toplamasının ardından saldırgan yakalandı.

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AA Yaşam
Ümraniye’de akılalmaz şiddet: Aracından indi suçsuz genci tokatladı!
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Olay, Ümraniye'de meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan araca başka bir yönden gelen araç çarptı.

Kaza sonrası aracından inen öfkeli sürücü, kaldırımda skuteriyle duran suçsuz genci tokatladı. Yaşananlar başka bir aracın kamerasına yansırken, görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

SALDIRGAN SÜRÜCÜYE CEZA YAĞDI

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik inceleme yaptı. Yapılan incelemede, Ümraniye'de bir cadde üzerinde İ.T'nin (25) aracından inerek skuter kullanıcısına saldırıda bulunduğu ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi.

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Polis ekiplerince yakalanan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesi uyarınca 180 bin lira idari para cezası verildi.

Ayrıca, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı.

#KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU #ÜMRANİYE

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Ümraniye’de akılalmaz şiddet: Aracından indi suçsuz genci tokatladı!
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