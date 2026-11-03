Ümraniye’de akılalmaz şiddet: Aracından indi suçsuz genci tokatladı!

SALDIRGAN SÜRÜCÜYE CEZA YAĞDI

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik inceleme yaptı. Yapılan incelemede, Ümraniye'de bir cadde üzerinde İ.T'nin (25) aracından inerek skuter kullanıcısına saldırıda bulunduğu ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi.