Ümraniye’de faciaya ramak kala! Sürücüsüz kamyonet yola fırladı: Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı!

SÜRÜCÜSÜZ KAMYONET YOLA FIRLADI

Sokaktan caddeye çıkan kamyonet, yoldan geçen diğer araçlara çarpmadan yolun karşı tarafında bulunan binanın merdiven boşluğuna düştü. İş yerine çarpmadan duran kamyonet, olay yerine çağırılan vinçle bulunduğu yerden kurtarıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.