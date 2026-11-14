Ümraniye’de faciaya ramak kala! Sürücüsüz kamyonet yola fırladı: Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı!

Kaza, saat 09.00 sıralarında Yukarı Dudullu Mahallesi NATO Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şoförünün yük boşaltmak için sokağa park ettiği kamyonet, freninin boşalması üzerine heraket etmeye başladı.
SÜRÜCÜSÜZ KAMYONET YOLA FIRLADI
Sokaktan caddeye çıkan kamyonet, yoldan geçen diğer araçlara çarpmadan yolun karşı tarafında bulunan binanın merdiven boşluğuna düştü. İş yerine çarpmadan duran kamyonet, olay yerine çağırılan vinçle bulunduğu yerden kurtarıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kamyonetin sokaktan caddeye çıktığı ve seyir halindeki başka bir araca çarpmadan iş yerinin merdiven boşluğuna düştüğü anlar yer aldı.