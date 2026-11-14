Haberler Yaşam Haberleri Ümraniye’de faciaya ramak kala! Sürücüsüz kamyonet yola fırladı: Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı!
Giriş Tarihi: 14.11.2026 11:18

Ümraniye’de faciaya ramak kala! Sürücüsüz kamyonet yola fırladı: Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı!

İstanbul Ümraniye’de meydana gelen olay yürekleri ağza getirdi. Şoförünün yük boşaltmak için sokağa park ettiği kamyonet, freninin boşalması üzerine hareket ederek yolun karşısındaki binanın merdiven boşluğuna düştü. Korku dolu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı. İşte detaylar…

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Ümraniye’de faciaya ramak kala! Sürücüsüz kamyonet yola fırladı: Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı!
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Kaza, saat 09.00 sıralarında Yukarı Dudullu Mahallesi NATO Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şoförünün yük boşaltmak için sokağa park ettiği kamyonet, freninin boşalması üzerine heraket etmeye başladı.

SÜRÜCÜSÜZ KAMYONET YOLA FIRLADI

Sokaktan caddeye çıkan kamyonet, yoldan geçen diğer araçlara çarpmadan yolun karşı tarafında bulunan binanın merdiven boşluğuna düştü. İş yerine çarpmadan duran kamyonet, olay yerine çağırılan vinçle bulunduğu yerden kurtarıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

'EL FRENİ ÇEKİLİ OLDUĞU HALDE HAREKET ETTİ'

Kazayı gören Yusuf Yıldız, "Arkadaşımız karşı sokaktaydı, ürün boşaltıyordu. El freni çekili olduğu halde araç karşı sokaktan geliyor ve arkadaşımızın dükkanının içerisine giriyor. İçerisinde sürücü yoktu. Yaralı yok, sadece araçta hasar var" dedi.

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KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kamyonetin sokaktan caddeye çıktığı ve seyir halindeki başka bir araca çarpmadan iş yerinin merdiven boşluğuna düştüğü anlar yer aldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #ÜMRANİYE

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Ümraniye’de faciaya ramak kala! Sürücüsüz kamyonet yola fırladı: Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı!
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