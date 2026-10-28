Ümraniye’de korkutan yangın! Seyir halindeki araç alev topuna döndü

'ELLERİMİZDEN YARALANDIK'

Hafif ticari araç sürücüsü Orhan Alkan, "Edirne istikametine giderken, araç bir anda alev aldı. Hemen emniyet şeridine çektim ama alev çıkmaya başladı. Araçtan indik, söndürmeye çalıştık, söndüremedik. İtfaiyeyi aradık ama geç geldi. Yangını söndürmeye çalışırken, benim ve yanımdaki arkadaşımın ellerinde yanıklar oluştu" dedi

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