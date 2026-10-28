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Giriş Tarihi: 28.10.2026 08:32

Ümraniye’de korkutan yangın! Seyir halindeki araç alev topuna döndü

İstanbul Ümraniye’de meydana gelen araç yangını yürekleri ağza getirdi. TEM bağlantı yolunda seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı. Yangını söndürmeye çalışan sürücü Orhan Alkan ve yanında bulunan arkadaşı ellerinden yaralandı. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Ümraniye’de korkutan yangın! Seyir halindeki araç alev topuna döndü
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Yangın, saat 06.30 sıralarında TEM bağlantı yolunda seyir halindeki hafif ticari araçta çıktı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine seyir halinde olan Orhan Alkan'ın kullandığı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

ARAÇ ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Bunun üzerine sürücü Orhan Alkan aracı emniyet şeridine çekerek, yanında bulunan arkadaşı ile alevlere müdahale etti. Alevler kısa sürede aracı sararken, durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.

'ELLERİMİZDEN YARALANDIK'

Hafif ticari araç sürücüsü Orhan Alkan, "Edirne istikametine giderken, araç bir anda alev aldı. Hemen emniyet şeridine çektim ama alev çıkmaya başladı. Araçtan indik, söndürmeye çalıştık, söndüremedik. İtfaiyeyi aradık ama geç geldi. Yangını söndürmeye çalışırken, benim ve yanımdaki arkadaşımın ellerinde yanıklar oluştu" dedi

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #ÜMRANİYE

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Ümraniye’de korkutan yangın! Seyir halindeki araç alev topuna döndü
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