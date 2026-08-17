Ümraniye'de markette 'paket yırtma' kavgası: "Yaşatmam seni öldürürüm" deyip yumrukla saldırdı!

YAŞANANLAR KAMERAYA YANSIDI

Ardından market çalışanının başına yumruk atan saldırgan dışarı çıktı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Umut Ö.'nün teşhisi ettiği saldırganın Müslüm O. olduğunu belirledi. Polis ekiplerinin Müslüm O.'yu yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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